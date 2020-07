Joe Bidenin lausunto hämmensi: Hengittivät sieraimiini

Demokraattipuolueen presidenttiehdokas kehui aiemmin saamaansa sairaalahoitoa.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden on jälleen hämmentänyt sekaviksi koetuilla lausunnoillaan.

RealClearPolitics-sivuston mukaan Biden osallistui Service Employees International Union -ammattiliiton verkkofoorumiin. Muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia edustava liitto ilmoitti heinäkuun alussa tukevansa Joe Bidenin vaalikampanjaa.

77-vuotias presidenttiehdokas keskusteli hoitaja Marlyn Hoiletten kanssa koronavirustilanteesta ja suojavarustepulasta Floridassa. Hoilette kysyi, kuinka Biden aikoo suojella alan työntekijöitä, jos hänet valitaan marraskuun vaaleissa presidentiksi.

Biden kehui hoitajien ja lääkärien toimia omaa perhettään kohdanneiden onnettomuuksien ja sairauksien kohdalla. Hän muisteli myös omaa sairaalahoitojaksoaan.

– Walter Reedin sairaalassa oli hoitaja, hoitajia, jotka kumartuivat ja kuiskasivat korvaani, menivät kotiinsa ja hakivat minulle tyynyjä. He varmistuivat siitä, että he todella, luultavasti ei mitään sellaista, mitä oli opetettu. Sellaista ei voisi tehdä Covid-aikana, mutta he jopa hengittivät sieraimiini sisään. Jotta he saivat minut liikkeelle, liikkumaan, Joe Biden sanoi.

Tuoreimpien mielipidekyselyiden mukaan Joe Biden johtaa republikaanien presidentti Donald Trumpia kansallisesti noin 8,7 prosenttiyksiköllä ja ratkaisevissa osavaltioissa 5,5 prosenttiyksiköllä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään 3. marraskuuta. Äänestäjät valitsevat samalla kaikki kongressin alahuoneen edustajat ja kolmasosan senaattoreista, joiden virkakausi kestää kuusi vuotta.