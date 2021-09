Joe Bidenin kannatus romahti

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kannatuslukemat ovat laskeneet virkakauden alimmalle tasolleen.

Taustalla on hätäiseksi ja kaoottiseksi koettu vetäytyminen Afganistanista.

NPR:n, PBS:n ja Maristin kyselytutkimuksen perusteella presidenttiä kannattaa 43 prosenttia amerikkalaisista eli kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin heinäkuussa.

Joe Bidenin kannatus laski demokraattien joukossa 90 prosentista 85 prosenttiin ja republikaanien parissa prosenttiyksikön viiteen prosenttiin.

Ratkaisevana on pidetty sitoutumattomien äänestäjien pettymystä presidentin toimiin. Heistä Bidenia kannatti heinäkuussa 46 prosenttia, mutta nyt enää 36 prosenttia.

Suurin osa amerikkalaisista ei hyväksy presidentin ulkopoliittista linjaa. Afganistanin vetäytymisen kanssa oli eri linjoilla 61 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 241 amerikkalaista elokuun 26.–31. päivänä.

NEW POLL: President Biden's approval rating has fallen to just 43%, a new NPR/PBS NewsHour/Marist poll finds.

The decline is mostly due to independents — just 36% of them approve of the job Biden's doing, a 10-point drop since July. https://t.co/KrM4YBNUAL

— NPR Politics (@nprpolitics) September 2, 2021