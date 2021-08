Joe Bidenia pilkataan videomainoksessa antautumispäälliköksi

Yhdysvaltain entistä presidentti Donald Trumpia tukeva poliittinen järjestö on julkaissut uuden mainoksen, jossa arvostellaan voimakkaasti demokraattipresidentti Joe Bidenin Afganistan-politiikkaa.

Save America -järjeston mainosta on näytetty digitaalisilla alustoilla tiistaista lähtien.

Mainoksessa Bidenin väitetään valehdelleen vaalilupauksissaan ja ”antautuneen Talebanille jättäen amerikkalaiset kuolemaan Afganistaniin”. Katsojia muistutetaan nousevasta inflaatiosta ja monien osavaltioiden vaikeasta koronatilanteesta.

Videolla nostetaan esiin Joe Bidenin heinäkuun 8. päivänä pitämä tiedotustilaisuus, jossa hän arvioi Taleban-liikkeen valtaannousun ”erittäin epätodennäköiseksi”. Afganistanin hallitus romahti vain reilua kuukautta myöhemmin.

Tuoreiden mielipidemittausten perusteella Afganistanin tilanne on heijastunut presidentin kannatukseen. New York Timesin keräämän gallup-keskiarvon mukaan Joe Bidenia kannattaa tällä hetkellä 47,5 prosenttia amerikkalaisista eli vähemmän kuin kertaakaan hänen virkakautensa aikana. Eri mieltä olevien osuus on kasvanut jyrkästi elokuun aikana.

Vain 25 prosenttia äänestäjistä kertoo hyväksyvänsä nykyhallinnon Afganistan-politiikan.

Surrenderer-In-Chief: Joe Biden lied to America and to the World when he told us “America was back.” Instead, he surrendered to the Taliban, and left Americans behind to die in Afghanistan. It's time to KNOW the TRUTH!https://t.co/SN7GZBsaMR pic.twitter.com/UKoWrsnXGi

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 24, 2021