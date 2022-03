Joe Biden: Venäjä yritti jakaa Natoa, mutta epäonnistui

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on epäonnistunut yrityksessään luoda hajaannusta Naton jäsenmaiden välillä, kertoo BBC.

Vastatessaan toimittajien kysymyksiin Biden luonnehti Putinia teurastajaksi.

Joe Biden kommentoi Naton yhtenäisyyttä vierailullaan Puolan pääkaupunki Varsovassa, jossa hän tapasi Ukrainan hallituksen ministereitä ja Puolan presidentti Andrzej Dudan.

– Olen varma siitä, että Vladimir Putin laski sen varaan, että hän pystyy luomaan hajaannusta Naton jäsenmaiden välille, erottamaan itäiset jäsenmaat läntisistä ja luomaan eripuraisuutta maiden välille perustuen historiaan, Biden sanoi.

Presidentin mukaan 1900-luvun tapahtumat osoittivat, ettei Yhdysvallat voi jäädä sivustaseuraajaksi Euroopan konflikteissa.

– Olen sanonut tätä jo pidemmän aikaa, toimiessani senaattorina ja ulkoasianvaliokunnan jäsenenä, varapresidenttinä ja nyt presidenttinä. Euroopan vakaus on kriittisen tärkeää Yhdysvalloille ja etujemme mukaista, Joe Biden totesi.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kiitti Yhdysvaltoja ja muita länsimaita Ukrainalle toimitetusta avusta.

– Ukrainalainen kestävyys ja länsimaiset aseet – pääasiassa amerikkalaiset aseet – ovat taistelumenestyksen takana, Kuleba totesi.

Today, I met with Polish President Andrzej Duda in Warsaw. I thanked him and the people of Poland for opening their homes and hearts to their neighbors in need. And we discussed our shared commitment to support the people and government of Ukraine. pic.twitter.com/bxKnkAGi6J

I visited Ukrainian refugees who have fled to Poland this afternoon. You don’t need to speak the same language to feel the roller-coaster of emotions in their eyes. I want to thank my friend Chef José Andrés, his team, and the people of Warsaw for opening your hearts to help. pic.twitter.com/VU3Oe0EXAL

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022