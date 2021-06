Joe Biden vaatii Boris Johnsonia kunnioittamaan Brexit-sopimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittipääministeri ja Yhdysvaltain presidentti ovat eri mieltä siitä, mitä Pohjois-Irlannista on puhuttu.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehottaa, että Britannian pääministeri Boris Johnson kunnioittaa Pohjois-Irlannin rauhansopimusta. Biden ja Johnson kävivät viime viikolla ”suoran” keskustelun Pohjois-Irlannin tilanteesta, kertoi Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan toimittajille.

– He keskustelivat asiasta yksityisesti ja kävivät suoran keskustelun. Presidentti kehotti vilpittömästi ja rehellisesti, että pääministerin tulee suojella pitkänperjantain rauhansopimusta ja siihen liittyvää prosessia. En paljasta keskustelun tarkempia yksityiskohtia, Sullivan sanoo.

Asiasta kertovat muun muassa irlantilainen RTE ja brittiläinen Independent. Biden ja Johnson tapasivat viime viikolla Britanniassa G7-kokouksen yhteydessä.

Viime viikolla Johnson väitti, ettei Biden ollut esittänyt mitään huolia koskien Pohjois-Irlantia. Johnsonin mukaan he olivat löytäneet ”täydellisen yhteisymmärryksen”.

Rauhansopimuksessa todetaan, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan tulee säilyä avoimena. Brexit uhkasi tehdä tämän tyhjäksi, joten EU ja Britannia laativat sopimuksen turvaksi erityisen Pohjois-Irlannin pöytäkirjan. Siinä todetaan, että Britanniasta Pohjois-Irlantiin vietävät tuotteet tarkastetaan Pohjois-Irlannin rajalla.

Parhaillaan osapuolet käyvät ”makkarasotaa”. Nimitys johtuu siitä, että heinäkuun alussa astuu voimaan säännös, jonka mukaan makkara ja raaka liha täytyy tarkastaa, kun se viedään Britanniasta Pohjois-Irlantiin.

Britannia on yksipuolisesti ilmoittanut, ettei se ainakaan toistaiseksi aio noudattaa sopimusta. EU on aloittanut oikeustoimet Britanniaa vastaan. Johnson on uhannut, että Britannia irtisanoo koko Pohjois-Irlantia koskevan sopimuksen. Britannia vaatii, että EU joustaa asiassa, kun taas EU:n mielestä Britannian tulee kunnioittaa tekemiään sopimuksia. Bidenin kannanotto merkitsee, että hän asettuu kiistassa EU:n tueksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron herätti viikonloppuna tuohtumusta Britanniassa, kun hän otti kantaa kiistaan. Tilanne sai alkunsa, kun Johnson ensin kehotti Macronia pohtimaan, miten tämä reagoisi, jos Pariisissa ei saisi myydä Toulousessa valmistettua makkaraa.

Macron vastasi, ettei Pohjois-Irlanti oikeastaan edes kuulu Britannialle. Britannian mukaan väite on hyökkäävä, koska Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa.