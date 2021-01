Joe Biden: USA on jälleen sitoutunut maailmaan

Yhdysvaltain 46. presidentti totesi virkaanastujaispuheessaan maan korjaavan liittoumiaan.

Yhdysvaltain presidentin virkavalansa vannonut Joseph Robinette Biden Jr. korosti virkaanastujaispuheessaan odotetusti kansakunnan yhtenäisyyden tärkeyttä.

Biden painotti, että USA pääsee meneillään olevista kriiseistään yli ”yhdessä, yhtenä kansana”.

− Amerikan tulevaisuuden turvaaminen tarvitsee paljon enemmän kuin sanoja, se vaatii demokratian kaikkein tärkeintä tekijää, yhtenäisyyttä. Sen avulla voimme taistella vihaa, ekstrimismiä, väkivaltaa ja tauteja vastaan, Biden sanoi.

− Me voimme maailman johtava hyvä voima, hän jatkoi.

Biden sanoo tiedostavansa, että Amerikan kansakunta on syvästi jakautunut.

− Meidän historiamme on ollut jatkuvaa taistelua amerikkalaisen yhdenvertaisuuden ideaalin ja karun todellisuuden välillä. Rasismi, pelko, demonisointi ovat pitkään repineet meitä irti toisistamme. Me voimme tehdä sen nyt, näyttää yhtenäisyyden tietä. Voimme kohdella toisiamme kunnioittavasti. Ilman yhtenäisyyttä rauhaa ei ole.

Presidentti lähetti viestin puheessaan myös muulle maailmalle.

− Tässä on viestini rajojemme ulkopuolelle: Amerikkaa on testattu, ja meistä on tullut vahvempia. Me korjaamme liittoumiamme ja olemme jälleen yhteydessä maailmaan. Me tulemme olemaan vahva ja luotettava kumppani rauhassa, kehityksessä ja turvallisuudessa, Biden sanoi.