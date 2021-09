Joe Biden unohti pääministerin nimen – australialaiset vihoissaan

Historiallinen sopimus ydinsukellusveneistä oli jäädä pikkuvirheen varjoon.

Yhdysvallat, Australia ja Britannia sopivat eilen rakentavansa yhdessä ydinsukellusveneitä, ja Australia hankkii kahdeksan sukellusvenettä 90 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Sopimuksen julkistamisen jälkeen australialaiset puhuvat kuitenkin siitä, miten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden unohti Australian pääministerin nimen.

Biden, Australian pääministeri Scott Morrison ja Britannian pääministeri Boris Johnson kertoivat sukellusvenesopimuksesta yhteisessä tiedotustilaisuudessaan. Tilaisuus järjestettiin videolinkin kautta. Biden kiittää tilaisuudessa kollegoitaan:

– Kiitos Boris, ja haluan kiittää myös, tuota, sitä aussiheppua (that fella Down Under). Kiitos oikein paljon, ystävä hyvä, arvostan tätä todella, herra pääministeri, Biden sanoo.

Morrison ei sano mitään vaan hymyilee takaisin. Hetkeä myöhemmin Biden muistaa Morrisonin nimen ja hän kiittää tätä uudelleen nimeltä mainiten.

Sosiaalisessa mediassa Bidenin unohdusta arvosteltiin. Toisaalta sitä epäiltiin myös vitsiksi, koska vain muutamaa sekuntia unohduksensa jälkeen Biden jo mainitsi Morrisonin.

Down Under tarkoittaa Australiaa ja toisinaan myös muita eteläisen pallonpuoliskon maita Tyynellämerellä. Termi tulee siitä, että maat sijaitsevat karttapallolla muiden maiden alapuolella.

Morrison on Australian viides pääministeri sitten vuoden 2013.

🚨 | NEW: Joe Biden seems to forget PM of Australia Scott Morrison’s name pic.twitter.com/s1u4D5cRii — Politics For All (@PoliticsForAlI) September 15, 2021