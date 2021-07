Joe Biden: Sosiaalisen median disinformaatio tappaa ihmisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Biden kritisoi sosiaalisen median alustoja disinformaation sallimisesta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kritisoi disinformaation sallivia sosiaalisen median kanavia kovasanaisesti, uutisoi brittilehti The Guardian.

Bidenin mukaan sosiaalisessa mediassa leviävä väärä tieto koronaviruspandemiasta ja koronarokotteista on syynä ihmisten kuolemiin. Hänen mukaansa sosiaalisen median kanavien tulee rajoittaa disinformaation leviämistä tehokkaammin.

– He tappavat ihmisiä. Meidän ainoa pandemiamme on rokottamattomien keskuudessa, ja he tappavat ihmisiä, Biden kommentoi sosiaalisen median kanavissa leviävää disinformaatiota.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psakin mukaan 12 ihmistä on vastuussa 65 prosentista rokotevastaisesta disinformaatiosta sosiaalisessa mediassa.

– Asialle täytyy tehdä jotain. Kyseessä on yksityinen yhtiö. On selvää, että he voivat tehdä asian suhteen enemmän, Psaki kommentoi.

Hän toteaa Bidenin hallinnon olevan säännöllisesti yhteydessä sivuston ylläpidon kanssa ja ilmiantavan ongelmallisia julkaisuja.

Facebookin mukaan syytökset ovat perättömiä. Yhtiön edustaja Kevin McAlister vastaa, ettei yhtiö aio vaivata päätään syytöksillä, jotka eivät pohjaudu faktoihin.

– Fakta on se, että yli kaksi miljardia ihmistä on löytänyt oikeaa tietoa Covid-19:stä ja rokotteista Facebookista. Myös yli 3,3 miljoonaa amerikkalaista on löytänyt rokotuspaikkansa Facebookin avulla. Faktat osoittavat, että Facebook pelastaa henkiä. Piste.