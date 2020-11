Joe Biden: Presidentin käytös on kiusallista

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut demokraattien Joe Biden on hämmästellyt presidentti Donald Trumpin näkemystä vaalituloksesta ja väitteitä väärinkäytöksistä.

Donald Trump ei ole myöntänyt tappiotaan, vaan on vakuuttanut kannattajilleen pysyvänsä vallassa lukuisissa osavaltioissa jätettyjen oikeustoimien kautta. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Joe Biden ei ole toistaiseksi saanut presidentin päivittäisiä tiedusteluraportteja.

– Mielestäni tämä on suoraan sanottuna kiusallista. Kuinka voisin sanoa asian tahdikkaasti? Mielestäni tämä ei tule kohentamaan presidentin virkakauden perintöä, Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessa Delawaressa.

Biden kertoi keskustelleensa viimeviikkoisten vaalien jälkeen jo kuuden valtionjohtajan kanssa. Tavoitteena on nimetä marraskuun loppuun mennessä tulevan hallinnon keskeisiä ministereitä ja Valkoisen talon kansliapäällikkö.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi tiistaina, ettei ministeriön siirtymää Joe Bidenin alaisuuteen ole valmisteltu. Hänen mukaansa ”siirtymä Trumpin toiselle virkakaudelle” tulee sujumaan helposti.

Joe Bidenin mukaan republikaanipuolueen poliitikot pelkäävät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta istuvaa presidenttiä.

– Vain yksi henkilö on kerrallaan presidenttinä. Valitsijakollegio tekee lopullisen päätöksensä joulukuussa, ja siitä ilmoitetaan tammikuun alussa. Toivon, että saan ennen tätä mahdollisuuden keskustella [senaatin republikaanijohtaja] Mitch McConnellin kanssa, Biden jatkoi.

Ääntenlasku on edelleen kesken useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Joe Bidenin on arvioitu saavan ainakin 290 valitsijamiestä, kun vaalivoittoon vaaditaan 270 valitsijaa. Bidenin johto koko maassa on yli 4,8 miljoonaa ääntä.

Q: "What do you say to the Americans that are anxious over the fact that President Trump has yet to concede…?

President-elect Biden: "I just think it's an embarrassment, quite frankly…it will not help the president's legacy."

