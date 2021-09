Joe Biden muisteli käyntiään joukkomurhan paikalla – ei koskaan käynyt siellä

USA:n presidentin kertomus surijoiden tapaamisista ei pitänyt paikkaansa.

USA:n presidentti Joe Biden kertoi torstaina USA:n juutalaisille johtajille, miten hän kävi Tree of Life -synagoogassa siellä lokakuussa 2018 tehdyn joukkomurhan jälkeen. Tuolloin synagoogassa murhattiin 11 ihmistä.

– Muistan viettäneeni aikaani, you know, menemällä, you know, Tree of Life -synagoogaan ja puhumalla heidän kanssaan, Joe Biden sanoi puheessaan.

Tree of Lifen johtaja Barb Feige sanoo New York Postille ”tiukasti”, että Joe Biden ei tuolloin käynyt heidän synagoogassaan eikä ole sen jälkeenkään käynyt.

Valkoinen Talo ei ole kommentoinut asiaa.

Joukkomurhassa presidentti Donald Trumpia arvostellut juutalaisvastainen Robert Bowers hyökkäsi rynnäkkökiväärin ja kolmen käsiaseen kanssa synagoogaan. 11 ihmistä kuoli ja kuusi loukkaantui.