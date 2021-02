Presidentti julistamassa Texasin katastrofialueeksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenien pelätään kuolleen USA:n pakkasten takia.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden aikoo julistaa Texasin osavaltion katastrofialueeksi, BBC uutisoi. Tämä mahdollistaisi liittovaltion rahojen siirtämisen muista kohteista Texasiin.

Biden aikoo myös itse matkustaa Texasiin, kunhan hänen läsnäolonsa ei haittaa avustustoimia, Valkoisesta talosta kerrotaan.

Vajaan 30 miljoonan asukkaan osavaltio on kärsinyt tämän viikon aikana yllättävistä pakkasista. Pahimmillaan miljoonat ihmiset jäivät Texasissa vaille sähköä ja puhdasta vettä. Tilanne on yhä kriittinen, ja vedenjakelun ongelmat ovat koskettaneet jopa 13 miljoonaa ihmistä. Noin 180 000 texasilaista taloutta on yhä vailla sähköä.

Biden on Valkoisen talon lehdistösihteerin mukaan ollut yhteydessä teksasilaisiin päättäjiin kriisin liittyen.

Kylmät säät ovat piinanneet Texasin lisäksi myös muita Yhdysvaltojen etelävaltioita. Ihmiset ovat paikoin joutuneet keittämään lunta saadakseen vettä, ja ainakin 60 ihmisen uskotaan kuolleen pakkasten takia.