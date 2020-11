Joe Biden johtoon Michiganissa ja Wisconsinissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Biden ohitti Donald Trumpin Michiganissa ja Wisconsinissa.

The New York Timesin mukaan Joe Biden on nyt saamassa 49,2 prosenttia Michiganin äänistä ja Donald Trump 49,1 prosenttia.

Michiganin äänistä on laskettu 90 prosenttia.

Wisconsin kääntyi Bidenille noin 21 000 äänellä. Aiemmin Trump johti osavaltiossa 100 000 äänellä. Biden on saamassa 49,5 prosenttia osavaltion äänistä ja Trump 48,8 prosenttia.

Wisconsinin äänistä on laskettu 97 prosenttia.

Biden johtaa myös Arizonassa ja Nevadassa, Trump puolestaan Pohjois-Carolinassa, Georgiassa ja Pennsylvaniassa.