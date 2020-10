Joe Biden johtaa edelleen – tämä on gallupien tärkein huomio

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalit ratkeavat osavaltioissa, eivät valtakunnallisilla mittauksilla.

Vain kuukausi ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja demokraattien Joe Biden säilyttää jo pitkään vallinneen selkeän etumatkansa valtakunnallisissa kyselyissä. Toinen kahdesta uusimmasta kuun alussa julkaistusta tutkimuksesta näyttää hänelle seitsemän prosenttiyksikön johtoa, toinen vain kolmen yksikön. Edellisellä viikolla julkaistuissa vaihteluväli oli Bidenin eduksi 2-8 yksikköä.

Yhdysvaltain vaaleja ei kuitenkaan ratkaista valtakunnallisten kannatuslukujen pohjalta. Vaalijärjestelmän takia olennaisia ovat osavaltiotason, varsinkin vaa’ankieliosavaltioiden tulokset. Nämä ovat niitä, joissa republikaanien ja demokraattien keskinäiset voimasuhteet ja kannatus ovat viime vuosina olleet niin tasan, että puolueista kummallakin on ollut jotakuinkin yhtäläiset voitonmahdollisuudet. Myös tämän vuoden vaaleissa nämä osavaltiot ovat ratkaisevia.

Syyskuun viimeisellä viikolla ja lokakuun alussa on miltei jokaisessa vaa’ankieliosavaltiossa tehty ainakin yksi kyselytutkimus. Vain paria poikkeusta lukuun ottamatta Joe Biden on säilyttänyt johtoasemansa myös niistä kussakin. Jos lopullinen vaalitulos noudattaisi näiden kyselyiden kaavaa, Donald Trump ei voittaisi marraskuun vaaleja.

Vaalimatematiikka on lähtökohtaisesti Bidenille suotuisa ja Trumpille epäsuotuisa. Väki- ja valitsijamiesmäärältään suurimmat itä- ja länsirannikon osavaltiot menevät automaattisesti demokraateille, sillä niiden äänestäjien enemmistö on demokraatteja tai muuten itsensä vasemmistolaiseksi määritteleviä. Tämän edun kumoamiseksi Trumpin on voitettava käytännössä kaikkialla Yhdysvaltain keskiosissa, mukaan lukien kaikissa vaa’ankieliosavaltioissa.

Biden johtaa kuitenkin Wisconsinissa kolmella prosenttiyksiköllä, Pennsylvaniassa 5-9 yksiköllä, Michiganissa kahdeksalla, Floridassa kolmella, Nevadassa yhdellä, Georgiassa 2-3 yksiköllä, Pohjois-Karolinassa kahdella ja Iowassa niin ikään kahdella.

Trump on säilyttänyt selvän johdon ainoastaan Texasissa (neljä yksikköä) ja Etelä-Karolinassa (yhden tiedustelun mukaan yhdellä yksiköllä, toisen mukaan peräti kymmenellä). Yksi uusi tiedustelu antaa hänelle yhden prosenttiyksikön johdon myös Georgiassa ja yksi kertoo Arizonan tilanteen olevan tasan.

Pelkkiin prosenttilukuihin tuijottaminen johtaa kuitenkin harhaan. Vain paria poikkeusta lukuun ottamatta Bidenin johto sisältyy näet edelleenkin tiedustelujen virhemarginaaliin. Osavaltiotason tiedusteluissa on yleensä haastateltu vain 500-700 ihmistä, ja niiden tyypillinen virhemarginaali on noin neljä prosenttiyksikköä. Näin suppeista kyselytutkimuksista voi päätellä hyvin vähän.

Ainoa viime viikkoina tehty, juuri ja juuri alle kolmen prosenttiyksikön virhemarginaalin tiedustelu – viime vaalit oikein ennustaneen Trafalgar Groupin tutkimus Wisconsinissa – näyttää Bidenille kolmen yksikön johtoa tuossa hyvin keskeisessä vaa’ankieliosavaltiossa. Käytännössä, luotettavimpien tutkimusten mukaan tilanne on siis edelleenkin tasan.

Trumpin sairastuminen koronaan on uusi lisä vaalitaistoon. Sen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.