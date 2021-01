Joe Biden ja Kamala Harris saapuivat kongressitalolle

Tänään Yhdysvaltain presidentin virkaan astuva Joe Biden ja hänen varapresidenttinsä Kamala Harris ovat saapuneet Washingtonissa kongressitalolle. Presidentin virkaanastujaiset pidetään Suomen aikaa noin kello 18.15 alkaen ilman perinteistä kansanjuhlaa.

Joe Bidenin virkavalan ja puheen on määrä alkaa noin kello 18.45 Suomen aikaa.

Biden ja Harris saapuivat kongressitalolle pitkän poliisisaattueen saattelemana.

Joe Biden on jakanut Twitteri-tilillään liven kongressitalon tapahtumista (jutun alla). Hän tviittasi noin tunti ennen kongressitalolle saapumistaan: ”Yhdysvalloissa on uusi päivä”.

Yhdysvaltain entinen demokraattipresidentti Barack Obama lähetti onnittelunsa Twitterissä Yhdysvaltain uudelle presidentille, joka Obaman presidenttikaudella toimi hänen varapresidenttinään.

− Onnittelut ystävälleni. Tämä on sinun aikasi, Barack Obama kirjoitti.

Väistyvä presidentti Donald Trump ei osallistu Bidenin virkaanastujaisiin.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021 . https://t.co/HxfU8q5riA

It’s a new day in America.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021