Jo yli 40000 parantunut koronaviruksesta

Samalla virus jatkaa leviämistään.

Yhdysvaltalaislaskurin mukaan jo yli 40 000 ihmistä on parantunut koronaviruksesta maailmanlaajuisesti. Tartuntoja on noin viidessäkymmenessä maassa ja lähes 87 000 ihmistä on saanut tartunnan. Kuolleita on yli 2 900.

Eniten tartunnan saaneita on Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Italiassa. Suomi on kolmella tartunnallaan yksi vähiten tartuntoja saaneista maista, Ruotsissa vahvistettuja tartuntoja on 12.

Irlanti ja Luxemburg kertoivat lauantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Pahiten virus on koetellut Euroopassa Italiaa, jossa tartunnan saaneita on yli 3 000 ja 29 ihmistä on kuollut. Etelä-Korea on puolestaan kertonut 376 uudesta tartuntatapauksesta.

BBC kertoo Yhdysvaltojen vahvistaneen ensimmäisen koronavirukseen kuolleen ihmisen. Maan viranomaiset kertovat kuolleen potilaan olleen yli 50-vuotias washingtonilainen mies, jolla oli pitkäaikaissairauksia. Washingtonissa tutkitaan nyt mahdollisia tartunnalle altistuneita.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kuvaillut tartunnan laajempaa leviämistä todennäköiseksi, mutta kehottaa kansalaisia rauhallisuuteen, sillä maa on varautunut koronavirustartuntoihin.