Jo toinen alue ilmoittaa olevansa leviämisvaiheessa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan epidemia on edelleen Lahti-painotteinen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa koko alueen olevan koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Alueella on varmistettu 35 uutta koronavirustartuntaa eilisen jälkeen. Sairaalahoidossa on seitsemän Covid-19-tautiin sairastunutta potilasta, joista kaksi on tehohoidossa.

− Yhteensä varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu epidemian aikana yhtymän alueella 524, ja koronavirusnäytteitä on otettu kaikkiaan 46 650. Koko yhtymän alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Epidemia on edelleen Lahti-painotteinen, hyvinvointiyhtymän tiedotteessa todetaan.

Yhtymä neuvottelee tänään Aluehallintoviraston ja kuntien kanssa yleisötilaisuuksien yleisömäärien rajoittamisesta ja tiedottaa keskiviikkona myöhemmin kaikista uusista suosituksista ja rajoituksista.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Päijät-Hämeen alueella nyt 70,1 tapausta kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohden. Edellisen kahden viikon tarkastelujaksolla ilmaantuvuus oli 16,69.

Pääkaupunkiseutu ilmoitti viime viikolla siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen.

