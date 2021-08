Jo lähes 40 prosenttia tartunnoista alle 20-vuotiailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kouluissa tapahtuvien altistumisten varoitetaan johtavan vanhempien jatkotartuntoihin.

Koronaviruksen on todettu leviävän tällä hetkellä Suomessa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä.

Keskiviikkona kerrotuista 574 uudesta tartunnasta eniten eli 131 kappaletta vahvistettiin THL:n mukaan 10–20-vuotiailla. Infektioita oli 85 kappaletta 0–10-vuotiaiden ryhmässä ja 118 kappaletta 20–30-vuotiaiden ryhmässä.

Muun muassa Vaasan sairaanhoitopiirissä on varoitettu viruksen leviävän kouluissa, mikä johtaa helposti vanhempien jatkotartuntoihin.

Ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoo Ilkka-Pohjalaiselle, että altistumisia ja tartuntoja on tullut viime aikoina runsaasti. Etelä-Pohjanmaalla jo yli 800 ihmistä on asetettu karanteeniin, mikä on pandemian aikainen ennätys.

25.08.2021: Raportoidut tartunnat eiliseen verrattuna #koronafi Muutokset ikäryhmittäin 25.08.2021 00-10 +85

10-20 +131

20-30 +118

30-40 +114

40-50 +63

50-60 +38

60-70 +16

70-80 +5

80- +4 Yhteensä 574

