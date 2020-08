Jo ainakin 25 koulussa ja päiväkodissa karanteeni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lapsia ja henkilökuntaa on määrätty karanteeniin kahdeksassa päiväkodissa ja 17 koulussa.

Suomessa on tähän mennessä kerrottu tänä syksynä 25:stä koulujen ja päiväkotien koronaviruksesta johtuvasta karanteenista. Luvussa ovat mukana ne koulut ja päiväkodit, joista on annettu julkinen tiedote.

Alla olevista Twitterissä jaetuista taulukoista näkyy, millä paikkakunnilla karanteeneista on tiedotettu. Ylemmässä kuvassa on listattuna koulut ja oppilaitokset, alemmassa kuvassa päiväkodit.

Koulukaranteeneja on Suomessa julkistettujen tietojen mukaan yhteensä 17. Karanteeniin asetettujen henkilöiden lukumäärästä ei kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa ole kerrottu julkisesti.

Päiväkotikaranteeneja on määrätty yhteensä kahdeksan. Niistä vain kolmesta on kerrottu, mikä päiväkoti on kyseessä.

24.8. illalla päivitetty lista karanteenipäiväkodeista syksyltä 2020 (7.8. jälkeen).

Listalta on poistettu Joensuun päiväkoti, missä ei ollutkaan tartuntaa https://t.co/Un6TBEQFux Koulu/oppilaitos- ja päiväkotilistat päivittyvät epäsäännöllisen säännöllisesti. 2/X pic.twitter.com/f8iDkA8rmM — TH☀️☀️ (@Tqwerty123a) August 24, 2020