Jo 86 koronaa Pietarista palanneilla – eräs meni baariin, ajeli taksilla ja kävi tapahtumassa

Sairaanhoitopiirit toteavat EM-kisaturistien tartuntojen määrän olevan erittäin huolestuttava”.

Sairaanhoitopiirit Kymsote ja Eksote toteavat tiedotteessaan, että ”maahan saapuneiden omaehtoinen karanteeni ja koronatesti ovat ensiarvoisen tärkeitä muistaa juhannuksen vietossa ja kaikessa toiminnassa”. Piirit päästivät koronaa testaamatta rajalta noin 800 jalkapallon EM-kisoista palannutta turistia.

– Kymsote ja Eksote ovat erittäin huolestuneita Venäjän huonontuneesta koronatilanteesta. Kymenlaaksossa todettujen koronatartuntojen lähde on viimeisen kahden viikon aikana suurimmassa osassa tapauksista (noin 64 prosenttia) ollut peräisin ulkomailta, lisäksi on näihin tapauksiin liittyviä jatkotartuntoja, tiedotteessa todetaan.

Vaalimaan raja-asemalla otetuissa koronanäytteissä näkyy tiedotteen mukaan selvästi, että Pietarissa pidettyjen EM-otteluiden kisaturisteilla on todettu tartuntoja.

– Vaalimaalla otetuissa testeissä on 22.6.2021 alkaen todettu 72 positiivista näytettä. Tiistaina 22.6.2021 Vaalimaalla otetuista noin 900 näytteestä kaikki eivät ole vielä valmistuneet. Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori-Tampere-Mikkeli -akselin eteläpuolelta. Nuijamaan rajanylityspisteellä on 22.6.2021 alkaen todettu 14 positiivista näytettä henkilöiltä eri puolilta Suomea. On huomioitava, että matkalla mahdollisesti saatu koronatartunta ei välttämättä näy vielä rajaa ylittäessä.

– Rajanylityksen jälkeisen terveysturvallisuuden valvonta tapahtuu oman kotikunnan toimesta, osa kunnista on jo lähestynyt näitä kisamatkaajia henkilökohtaisin puhelinsoitoin. Menettely on tämänhetkisiä ulkorajojen terveysturvallisuusohjeita noudattava.

Jokaisen Pietarista palaavan matkustajan, riippumatta siitä otettiinko rajalla koronatesti vai ei, on nyt sairaanhoitopiirien mukaan ensiarvoisen tärkeä noudattaa saatuja ohjeita: omaehtoista karanteenia ja koronatestausta. Sekä Suomeen tultaessa tehtävä koronatesti että 72 tunnin jälkeen tehtävä jälkitesti ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia.

Kuitenkin jo nyt on tiedossa tapauksia, joissa kisamatkalta palannut ei ole jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.

– Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

– Tämä on varoittava esimerkki ja kertoo siitä, kuinka ensiarvoisen tärkeää jokaisen vastuullinen toiminta on maahantulon jälkeen. Tämä pitää muistaa nyt erityisesti, kun on juhannus ja moni olisi muuten kokoontumassa yhteen keskikesän juhlaa juhlimaan.