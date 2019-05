Jihadistit tuomiolla – mestasivat kaksi pohjoismaalaista naista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marokossa on meneillään oikeudenkäynti kahden retkeilijän murhasta.

Tanskalainen Louisa Vesterager Jespersen, 24, ja norjalainen Maren Ueland, 28, löydettiin mestattuna teltastaan 17. joulukuuta Marokon Atlas-vuoristossa. Uhrit olivat vaellusretkellä olleita opiskelijoita.

Rabatin lähellä käytävässä oikeudenkäynnissä jihadistiryhmän johtajaksi epäilty Abdessamad Ejjoud on tunnustanut mestanneensa toisen naisista ja sanoi katuvansa sitä, kertoo BBC.

Syytettyjä on kaikkiaan 24 ja kolmea heistä syytetään naisten murhaamisesta, muita terrorismirikoksista. Surmat tehnyt kolmikko on vannonut uskollisuutta ISIS-terroristijärjestölle. Jos kolmikko todetaan syylliseksi, he voivat saada kuolemantuomion.

Murhaajat myös videoivat tekonsa ja useat ISIS:n kannattajat jakoivat sitä sosiaalisessa mediassa. Tanskassa 14 henkilöä on saanut syytteen videon levittämisestä. Videolla tekijät puhuvat Allahin vihollisista ja sanovat murhien olevan kosto jihadistien surmaamisesta Syyriassa.