Jihadistit iskevät videolla aasiin kiinnitetyllä pommilla

Al-Qaidaan kytkeytyvä Ansar al-Sharia -terroristijärjestö on julkaisemansa materiaalin perusteella käyttänyt Jemenissä eläimiin kiinnitettyjä räjähteitä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu alla näkyvä video, jossa jihadistit kiinnittävät tykistön ammuksista rakennetun pommin aasiin. Myöhemmin videolla leikataan kohtaan, jossa pommi räjäytetään aasin kuljettua kauemmas. Video muistuttaa jihadistijärjestöjen esimerkiksi autopommeista kuvaamia videoita.

Ääriajattelun vastaista ja deradikalisaatiotyötä tekevän saksalaisen Violence Prevention Network -järjestön tutkija Marin Zabel kertoo Twitterissä videon taustoista. Hänen mukaansa se on osa Jemenin Ansar al-Sharian viime vuoden alun julkaisua. Hänen mukaansa pommilla iskettiin Huthikapinallisten tarkastuspisteelle. Zabel viittaa tviittiinsä viime keväältä.

– En ole nähnyt eläimiä väärinkäytettävän improvisoituihin räjähteisiin hetkeen. Irakin kapina tulee mieleen, hän toteaa.

Terrorismiasiantuntija Malcolm Nance toteaa Twitter-ketjussa nähneensä ensi kertaa eläimeen kiinnitetyn räjähteen Libanonin Sidonin lähellä 1980-luvulla Libanonin sodassa. Hänen mukaansa Hizbollah käytti tuolloin vastaavaa metodia Israelin joukkoja vastaan.

The first SDBIED I saw was a Hezbollah deployed one in 1984-85 near Sidon against the Israelis. Bombs were in the panniers.

— Malcolm Nance (@MalcolmNance) March 11, 2019