Jihadistien ex-johtaja pidätettiin, raivo repesi Somaliassa

Ainakin yksitoista ihmistä on kuollut mielenosoittajien ja turvallisuusviranomaisten yhteenotoissa Somaliassa.

BBC:n mukaan levottomuudet alkoivat Baidoan kaupungissa sen jälkeen, kun viranomaiset pidättivät ääri-islamilaisen terroristijärjestö al-Shabaabin entisen varajohtajan ja tiedottaja Mukhtar Robowin.

Viime vuonna al-Shabaabista eronnut Robowi on ehdolla Lounais-Somalian alueen presidentiksi ensi viikolla järjestettävissä vaaleissa. Somalian hallitus on yrittänyt estää entisen terroristijohtajan ehdokkuuden, mutta maan keskusvaalilautakunnan päätöksellä hän on saanut osallistua vaaleihin.

Somalian hallitus pitää miestä yhä uhkana maan turvallisuudelle. Hänen kerrotaan rakentaneen aseellisia joukkoja vaalipiiriinsä.

– Tämä osoittaa sen, ettei hän ikinä luopunut ääri-ideologiasta. Hän on jälleen valmis vahingoittamaan Somalian kansaa, hallituksen lausunnossa perustellaan pidätystä.

Mukhtar Robowilla kerrotaan olleen useamman klaanin kannatus, joten häntä on pidetty varteenotettavana ehdokkaana.

Robow oli vuosikausia al-Shabaabin johtohahmoja. Terroristiverkosto al-Qaidaan kytköksissä oleva ääri-islamilainen järjestö on piinannut useiden vuosien ajan verisillä terrori-iskuilla Somaliaa ja sen naapurimaita.

Photos : Casualties reported as Southwest administrative headquarters Baidoa is hit by violent protests as supporters of detained leading southwest presidential candidate and former Alshabaab deputy Mukhtar Robow clash with security agents #Somalia pic.twitter.com/YT3t7IzFab

