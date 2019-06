Jihadisti kaipaa Eurooppaan – ”En ostanut vanhempieni rahoilla ydinaseita”

Jihadisti-Jackina tunnettu Jack Letts pitää vanhempiensa tuomiota epäoikeudenmukaisena.

Jihadisti-Jack -nimellä tunnettu Jack Letts matkusti vuonna 2014 Syyriaan Isisin kalifaattiin käännyttyään muslimiksi. Verkkouutiset uutisoi aiemmin Lettsin perheen lähettäneen pojalleen noin 1700 puntaa Syyriaan.

The Timesin mukaan pojan vanhemmat ovat nyt saaneet viidentoista kuukauden mittaisen tuomion terroristisen toiminnan rahoittamisesta. Letts pitää tuomiota epäoikeudenmukaisena.

– He eivät tehneet mitään väärin. He lähettivät minulle rahaa, jotta pääsen lähtemään Syyriasta. Se ei tarkoita, että he rahoittaisivat jonkinlaista terroristitoimintaa. Ei käy järkeen, että kaksi ateistia tuomitaan islamilaisesta terrorismista. Olen yllättynyt, että heidät tuomittiin. He eivät todellakaan ole islamilaisia ​​fundamentalisteja. He eivät ole edes muslimeja, Letts kertoo.



Kurdijoukot pidättivät Lettsin vuonna 2017, kun tämä yritti paeta Turkkiin Raqqan taistelujen aikaan. Siitä lähtien Isisin taistelijaksi epäiltyä miestä on pidetty vankilassa Syyrian pohjoisosissa. Letts on kieltänyt taistelleensa Isisin riveissä ja painottaa, ettei vanhemmilta saatuja rahoja käytetty terroristisen toiminnan tukemiseen.

– He lähettivät minulle vain 300 puntaa. Ostin rahoilla laseja ja falafeleja, en yhtään ydinaseita, Letts sanoo.

– Tunnen syyllisyyttä, koska minä olen syypää siihen, että he käyvät tämän läpi. Ymmärrän, että minua rangaistaan ​​sen vuoksi mitä olen tehnyt, mutta äitini ei pitäisi rangaista siitä.

– Toivon todella, että nään vanhempani vielä jonain päivänä, Letts päättää.

LUE MYÖS:

Perhe lähetti rahaa ISIS-pojalleen – ”miten suhtautua?” (VU, 7.6.2019)

Jihadisti selittää liittymistään ISIS:iin: Tunteet ottivat vallan (VU, 22.6.2019)