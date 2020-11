JHL:n mukaan suuri kilpailutus salattiin laittomasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto vaatii päätöksen kumoamista oikeudessa.

JHL:n mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) on laittomasti salannut päätöksen, jolla se valmistelee ateriapalveluiden suurta kilpailutusta. Liitto vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa laittoman päätöksen ja laittaa sen toteuttamisen jäihin. Kilpailutus koskee noin 350 työntekijää.

PHHYKY päätti ateriapalveluiden kilpailuttamisesta kesäkuussa. Asia käsiteltiin kuntalain vastaisesti salaisena eikä siitä edes ollut mainintaa hallituksen pöytäkirjassa. Kuntalaki vaatii, että salaisenakin käsitelty asia mainitaan pöytäkirjassa.

– Hyvinvointiyhtymä pitää demokratiaa täysin pilkkanaan. Päätöstä ei edes ole pidetty missään vaiheessa nähtävillä yhtymän verkkosivuilla. Kuntalaiset eivät ole voineet mitenkään saada tietoa asiasta eivätkä valittaa siitä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine (sd,) sanoo.

Kilpailutuksen valmistelussa on muutenkin rikottu lakia. PHHYKY teki jo 30. syyskuuta ensimmäisen päätöksen ateria- ja laitoshuoltopalveluiden kilpailuttamisesta. Päätökseen ei voinut hakea muutosta, vaikka JHL:n mukaan kuntalaki edellyttää tässä tapauksessa toisin.

Hyvinvointiyhtymä hakee kilpailutuksessa 700 000 euron vuosisäästöjä. JHL:n mukaan käytännössä rahat pitää repiä joko pienipalkkaisten työntekijöiden tilipussista tai aterioiden aineksista. Kilpailutus koskee Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -yhtiön työntekijöitä. Työntekijöiden peruspalkka yhtiössä on noin 1 800 euroa kuussa. Raaka-aineiden osuus ruon hinnassa on alle euron annosta kohden.

– Entistäkin merkillisemmäksi PHHKY:n säästöinnon tekee se, että Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -yhtiön toiminta alkoi vasta reilut kolme vuotta sitten. Vuonna 2019 yhtiö teki voittoa verojen jälkeen 0,6 miljoonaa euroa, JHL toteaa.

PHHKY on julkinen organisaatio, jonka Päijät-Hämeen kunnat omistavat. Omistajina on myös kaksi pientä kuntaa Uudeltamaalta. JHL:n mielestä on hyvin huolestuttavaa, että ”kuntien omistama PHHKY vähät välittää kuntalaisten valitusoikeudesta ja viittaa kintaalla päätösten julkisuudelle”.