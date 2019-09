JHL vaatii palkankorotuksia, valmis myös työtaisteluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

JHL aloittaa sopimusneuvottelut tänä syksynä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkaissut tavoitteensa talven 2019–2020 työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin.

Liiton tavoitteena on vientialoja suuremmat palkankorotukset sekä kilpailukykysopimuksessa sovittujen kiky-tuntien poistaminen.

– Matalapalkkaisille aloille tarvitaan teollisuusaloja suuremmat palkankorotukset, jotta palkkaeroja saadaan kurottua umpeen. Tämä on myös tasa-arvokysymys. Valtaosa JHL:n jäsenistä työskentelee naisvaltaisilla aloilla. He ovat vuosia vauhdittaneet Suomen talouskasvua maltillisilla palkkaratkaisuilla. Nyt on korotusten aika, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa liiton tiedotteessa.

– Työaika pitää palauttaa tasolle, jolla se oli ennen kikyä. Jos kiky-tunteja jatketaan, työntekijöille pitää maksaa niistä tukeva korvaus. Nykymuotoinen kiky-sopimus on kuopattava, JHL:n neuvottelupäälliköt Kristian Karrasch ja Mari Keturi vahvistavat.

Liitto kertoo pyrkivänsä hyviin neuvottelutuloksiin avoimella sopimisella työnantajien kanssa. Se kertoo kuitenkin olevansa ”valmis työtaisteluihin, jos sopimuksiin ei muuten päästä”.

Tuoreen jäsenkyselyn mukaan liiton jäsenet suosivat työtaistelutapana laajaa lakkoa, jossa on mukana liiton jäseniä useilta aloilta.

– Työtaistelut ovat ammattiliitolle yksi keino, joilla turvataan jäsenten kunnollinen palkkataso. JHL pohtii työtaisteluita aina hyvin tarkkaan eikä lähde niihin kevyin perustein, Niemi-Laine sanoo.