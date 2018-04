”Hallitus loi nuorista suoranaisen paarialuokan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine (sd.) suomii värikkäästi kehysriihipäätöksiä.

– Hallitus loi kehysriihessään nuorista Suomeen suoranaisen paarialuokan. Riihessä päätettiin, että nuoria voi palkata määräaikaisiin pätkätöihin ilman perusteita. Samalla pienille yrityksille annettiin helpompi mahdollisuus irtisanoa työntekijöitä henkilökohtaisista syistä. Toimet ajavat nuoria syrjäytymiskierteeseen, kirjoittaa Päivi Niemi-Laine blogissaan.

– Maan hallitus sai sovittua hallituskautensa viimeisen julkisen talouden kehyksen. Aika sanattomaksi on vetänyt tuotos. Suomeen luotiin nuorten paarialuokka, vaikka hallitus on hokenut hokemistaan, että nuorissa on tulevaisuus, hän toistaa.

Niemi-Laine kirjoittaa, että hallituksen jättipotti nuorille riihestä oli, että alle 30-vuotiaiden palkkaamista määräaikaisiin työsuhteisiin helpotetaan.

– Toiseksi huomenlahjaksi nuorille (Juha) Sipilän (kesk.) hallitus tarjoili erillisellä lailla yrityksille helpotusta irtisanomisiin alle 20 hengen yrityksissä. Suomeksi: jos naama ei miellytä, sä saat potkut.

Niemi-Laineen mielestä nuorilta vietiin usko tulevaisuuteen ja omaan elämänhallintaan mitä röyhkeimmällä tavalla.

– Hallituksen tädit ja sedät näyttivät nuorille kaapin paikan yhteiskunnassa. Teoillaan he julistavat, että tulevaisuus on yli viisikymppisten.

Niemi-Laineen mielestä hallitus on moneen kertaan yrittänyt kävellä perusoikeuksin ja perustuslain yli.

– Niin se näyttää tekevän nytkin, kun se haluaa heikentää yhden ikäryhmän eli nuorten asemaa työmarkkinoilla. Monet lainsäädännön ja työmarkkinoiden asiantuntijat ovat tuominneet nuoriin kohdistuvat heikennykset mahdottomiksi, koska ne ovat ristiriidassa perustuslain ja yhdenvertaisuuslain kanssa.