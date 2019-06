Jeremy Hunt: Sopimukseton EU-ero ”raskain sydämin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian pääministeriksi pyrkivä Jeremy Hunt haluaa Brexit-sopimuksen.

Britannian pääministeriksi pyrkivän Jeremy Huntin mukaan Brexit on ”demokraattinen lupaus” jota on kunnioitettava, BBC uutisoi. Ulkoministerinä toimiva Hunt on myös valmis sopimuksettomaan EU-eroon, mutta ”raskain sydämin” ja vain viimeisenä vaihtoehtona.

Hunt haluaa Brexit-sopimuksen, eikä hän tahdo antaa erolle tiettyä päivämäärää. Huntin mukaan hänellä on kuitenkin parhaat edellytykset saada sopimus hyväksyttyä maan parlamentissa ennen lokakuun määräaikaa.

Huntin vastaehdokas, konservatiivien pj-kisan ennakkosuosikki Boris Johnson on ilmoittanut vetävänsä Britannian EU:sta, sopimuksella tai ilman, lokakuun loppuun mennessä.

– Ero minun ja Boriksen välillä ei ole niin suuri kuin ihmiset väittävät. Jos lokakuun alussa ei ole näköpiirissä sopimusta joka saisi parlamentin hyväksynnän, minä toteutan EU-eron lokakuun lopussa, koska se on demokraattinen lupauksemme Britannian kansalle, Hunt sanoi BBC:n haastattelussa.