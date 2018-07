Jens Stoltenberg: Jokainen Nato-maa kasvattaa puolustusmenojaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Panostus puolustukseen kasvaa lähivuosina sadoilla miljardeilla dollareilla.

Kylmän sodan jälkeen alkaneet puolustusmenojen leikkaukset Naton piirissä ovat pysähtyneet, pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo. Trendi on hänen mukaansa kääntynyt nousujohteiseksi puolustusliiton kaikissa jäsenmaissa.

– Arvioimme, että eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada lisäävät panostustaan puolustukseen 266 miljardilla dollarilla tästä hetkestä vuoteen 2024, Stoltenberg toteaa.

Arvio Naton eurooppalaisten jäsenmaiden ja Kanadan mittavasta taloudellisesta lisäpanostuksesta perustuu Naton tänään julkistamaan selvitykseen.

Stoltenberg myöntää avoimesti, että Naton Walesin huippukokouksessa 2014 asetettuun tavoitteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenmaiden tulisi vuoteen 2024 mennessä nostaa puolustusmenonsa vähintään kahden prosentin bkt-tasolle, on vielä matkaa.

Samalla Stoltenberg kuitenkin muistuttaa, että jäsenvaltioiden yhteenlasketut puolustusmenot on muutamassa vuodessa palautettu tasolle, joka on korkeampi kuin kertaakaan sitten kylmän sodan.

– Odotamme, että tänä vuonna kahdeksan jäsenmaata käyttää puolustusmenoihinsa vähintään kaksi prosenttia bkt:sta, kun vuonna 2014 siihen ylsi vain kolme jäsenmaata.

Stoltenberg taustoitti Naton huomenna alkavaa huippukokousta kansainväliselle medialle tänään Brysselissä.

Valmius polttopisteessä

Huippukokouksen keskeisimpiin puheenaiheisiin kuuluvat taloudellisen taakanjaon ohella sotilaalliseen valmiuteen liittyvät kysymykset. Brysseliin saapuvien valtioiden ja hallitusten päämiesten odotetaan huomenna vahvistavan valmiutta koskevan niin sanotun 4×30-aloitteen.

– Se on sitoumus, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä kolmekymmentä mekanisoitua pataljoonaa, kolmekymmentä lentolaivuetta ja kolmekymmentä taistelualusta on käytettävissä korkeintaan kolmenkymmenen päivän varoitusajalla.

Huippukokouksessa sinetöitäneen myös Naton uusi komentorakenne, jonka puitteissa USA:n Norfolkiin muodostetaan uusi atlanttinen esikunta ja Saksan Ulmiin sotilaallisen liikkuvuuden esikunta. Molempien tehtävät liittyvät keskeisesti sen varmistamiseen, että joukkoja ja kalustoja kyetään siirtämään maasta toiseen mahdollisimman nopeasti ja esteettömästi.