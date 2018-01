”Jenni sanoo, että olen lammas susien vaatteissa”

Lapset kysyivät, presidenttiehdokkaat vastasivat Suomen suloisimmassa vaalitentissä.

Nelosella lähetetään lauantaina tähtireportterien Elina, 9, ja Sofia, 6, ohjelma Presidentinvaalit 2018: Lapsilla on asiaa. Presidenttiehdokkaiden haastatteluja mainostetaan Suomen suloisimmaksi vaalitentiksi.

Ohjelmassa 9-vuotias Elina ja 6-vuotias Sofia selvittävät presidenttiehdokkaiden ajatuksia. Kysymykset on kerätty suomalaisilta lapsilta. Ensin kysytään tietysti ystäväkirjakysymykset.

Haastattelut on julkistettu Youtubessa. Niissä ehdokkaat kertovat neideille helmiä.

Kansanliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistö sanoo tuppaavansa hukkaamaan tavaroita, joita sitten joutuu hakemaan.

Iloiseksi hän kertoo tulevansa joka-aamuisesta tilanteesta, jossa Lennu herää vähän myöhemmin huomattuaan heidän heränneen ”ja sitten se tulee kauhean hyväntuulisena keittiöön morjestamaan, aina sama rituaali: naamat nuollaan”.

Mitä kovin moni ei tiedä sinusta?, Sofia kysyy.

– No, se mitä Jenni sanoo, että olen hänen mielestään lammas susien vaatteissa, Sauli Niinistö kertoo.

Presidenttiehdokas Paavo Väyrysen mukaan ihanin eläin on hevonen ja paras piirre toisessa ihmisessä on rehellisyys.

Tytöt pyytävät ehdokasta täydentämään lauseen ”Paavo Väyrynen on…”. Hän vastaa ”isoisä”.

– Mä olisin sanonut kohtelias ja mukava, Sofia huomauttaa.

– No niinkin voi sanoa, Paavo Väyrynen vastaa.

PS:n Laura Huhtasaari kertoo olleensa lapsena vilkas ja iloinen ja jutelleensa tuntemattomillekin, mutta kiltti ja totelleensa opettajaa.

Missä olet todella hyvä?

– No varmaan juoksemisessa. Metsässä mä juoksen tosin lujaa, ja kyllä mä myös sitä pianoa osaan kohtuullisesti soittaa, Laura Huhtasaari sanoo.

Vihreiden Pekka Haavisto kertoo Elinan ja Sofian grillissä, että lapsena hän oli vähän väliä sairaalassa paikattavana pudottuaan villiyttään ja innokkuuttaan jonnekin.

– Hyvä ystävä on sellainen joka jää sun vierellesi silloinkin kun on pilvinen päivä tai asiat on vaikeita. On paljon sellaisia ystäviä jotka on hyvänä hetkenä sun kanssa, mutta sitten kun on ikävä hetki, niin hyvä ystävä jää silloinkin sun luokse, Pekka Haavisto määrittelee.

Haavisto kertoo olevansa hyvä rakentelemaan kaikkea, mutta kuulevansa kotona joskus, ettei niin hyvä kuin pitäisi olla.

Hän sanoo Elinalle ja Sofialle lopuksi haastattelun olleen paras, missä on koskaan ollut.