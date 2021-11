Jenni Pitko: Suden metsästys luonto- ja tiedevastaista populismia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uhanalaisen lajin kannan hieman elvyttyä halutaan tappaminen aloittaa heti, vihreiden kansanedustaja sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö on aikeissa sallia suden kannanhoidollisen metsästyksen. Kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) sanoo tiedotteessaan olevansa suunnitelmista pöyristynyt, sillä suden suotuisan suojelun tason määrittäminen on vasta työn alla.

– Metsästämisellä halutaan ”lisätä sosiaalista hyväksyntää”, mutta jo nyt kaatolupia myönnetään jo nyt häiriötä aiheuttaville yksilöille ja silti suhtautuminen susiin ei ole muuttunut myönteisemmäksi. Susivihan lietsonnan poistamiseen ei selvästi riitä muutaman suden kaato vaan tuntuu, että vapaa tappaminen on joillekin ainut hyväksyttävä tie, Pitko sanoo.

Todellisuudessa susi on hänen mukaansa erittäin uhanalainen Suomessa ja EU-oikeudellakin suojeltu laji.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa on noin 300 sutta. 2010-luvulla Suomen susikantaa on saatu elpymään, alhaisimmillaan Suomen susikanta oli alle puolet nykyisistä määristä. Määrätietoisella työllä ja seurannalla, susikannan elinvoimaa on saatu palautettua.

– Uhanalaisen lajin kannan hieman elvyttyä halutaan tappaminen aloittaa heti, mitä en voi hyväksyä. Järkevää ja oikein olisi keskittyä löytämään toimivat keinot ihmisen ja suden yhteiselolle. Niitä on tutkittu ja kokeiltu esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen Susilife-hankkeessa. Valitettavasti tuntuu, että näitä asioita ei haluta ottaa käyttöön. Tutkijoita, jotka näitä ovat kehitelleet, on maalitettu ja pilkattu, Pitko toteaa.

Luonnonvarakeskus tutkii paraikaa susikannan kestävää minimitasoa eli ns. suotuisaa suojelun tasoa. Tämä tieto on oleellista niin suojelun kuin EU-oikeuden kannalta. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tutkijoiden työlle halutaan viitata kintaalla ja halutaan käynnistää metsästys ennen tutkimusten valmistumista ja tieteellistä pohjaa.

– Ihminen on asuttanut lähes koko Suomen. Ei ole mitään erämaata, jonne susi voisi paeta. Ohittaessaan uhanlaisen lajin suojelun ja aiheesta tehdyn ja tekeillä olevan tieteellisen tutkimuksen, ministeriön asetus on hyvin tiede- ja luontovastainen, Pitko sanoo.

