Jenni Haukio: Pandemian jälkeen ennennäkemätön tapahtumien renessanssi

Tapahtuma-alan ammattilaisten työ jää usein vaille sille kuuluvaa arvostusta.

Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukion mukaan koronapandemia on osoittanut, että tapahtumien merkitys ihmisten hyvinvoinnille on äärettömän suuri.

– Kun pandemia on vihdoin jonain päivänä ohi ja tapahtumia voidaan jälleen järjestää, voi odotettavissa olla niiden ennennäkemätön renessanssi – viimeistään sitten, kun pandemian aiheuttamat psykologiset jälkipelot haihtuvat ja ihmiset uskaltautuvat taas lähelle toisiaan. Kaipaus kulttuurisisältöjen äärelle on käsinkosketeltava, Jenni Haukio kirjoittaa Seuran kolumnissa.

– Se on opettanut, että elämä on tapahtumasarja, jonka parhaisiin hetkiin tarvitsemme muita ihmisiä; niin kanssakokijoita kuin myös mahdollistajia. Toivottavasti tulevaisuudessa muistamme huomioida myös jälkimmäisten panosta elämämme ainutkertaisten hetkien tuottajina, Haukio jatkaa.

Hän huomauttaa, että tapahtuma-alalla toimii valtakunnallisesti noin 3 200 yritystä, jotka työllistävät lähes 200 000 ihmistä. Alan yritysten liikevaihto on pudonnut pandemian aikana 80–95 prosenttia.

Tapahtumien menestyksestä hyötyvät monet muutkin kuin niiden järjestäjät.

– Esimerkiksi festareille saapuva yleisö ei pelkästään osta pääsylippua vaan myös majoittuu, aterioi ja käyttää liikennevälineitä. Kun tapahtumat ovat poissa, ulottuvat haitalliset heijastusvaikutukset kokonaisille alueille, Jenni Haukio kirjoittaa.

Vaikka osan tapahtumien annista voi siirtää kulutettavaksi verkossa, eivät virtuaalitoteutukset voi korvata eläviä kokoontumisia.

– Suurten yleisötapahtumien tuotantoprosessi edellyttää mittavaa määrän erilaisten ammattiryhmien osaamista. On tilojen taitavia rakentajia ja somistajia, on audiovisuaalisesta tuotannosta vastaavaa teknistä henkilöstöä, on viestinnän ja markkinoinnin osaajia ja luovien sisältöjen tuottajia, Jenni Haukio toteaa.

– Ilman heidän ja monien muiden ammatti-ihmisten työpanosta ei tapahtumia voitaisi järjestää. Valitettavasti tämä työ jää edelleenkin aivan liian usein näkymättömäksi – ja samalla vaille sille kuuluvaa arvostusta.