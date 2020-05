Jemenissä paljastumassa koronakatastrofi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuolleiden määrä lääkärijärjestön ylläpitämässä koronakeskuksessa kertoo laajemmin käynnissä olevasta katastrofista.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön (MSF) Jemenin Adenissa ylläpitämä keskus on koko eteläisen Jemenin ainoa COVID-19-keskus. Järjestö vastaanotti 30. huhtikuuta ja 17. toukokuuta välisenä aikana 173 potilasta, joista ainakin 68 on kuollut.

Monet potilaat saapuvat keskukseen siinä vaiheessa, kun he jo kärsivät niin vaikeista hengitysvaikeuksista, että heidän pelastamisensa on vaikeaa. Tilanne viittaa järjestön mukaan siihen, että paljon enemmän ihmisiä sairastaa kotonaan.

Viranomaisten hautaustilastot paljastavat, että kuolleiden määrä kaupungissa nousi viime viikolla normaalista kymmenestä päivässä 80:een päivässä.

– Se, mitä näemme COVID-19-keskuksessamme, on vain jäävuoren huippu tartunnan saaneiden ja kuolevien määrästä kaupungissa. Ihmiset tulevat keskukseen liian myöhään pelastettaviksi, ja tiedämme, että monet muut eivät tule lainkaan. He vain kuolevat kotona. Tämä on sydäntä särkevä tilanne, sanoo MSF:n Jemenin johtaja Caroline Seguin.

Hänen mukaansa terveydenhoitohenkilökunnan palkkoihin on löydyttävä rahaa ja suojavarusteita heidän turvallisuutensa takaamiseksi.

– Maa tarvitsee myös kipeästi happirikastimia potilaiden hengityksen helpottamiseksi. Paikallisviranomaisten on helpotettava kaikin mahdollisin tavoin heidän kanssaan virukseen vastaavien kansainvälisten avustusjärjestöjen, kuten MSF:n työtä ja varmistettava, että niin hoitohenkilökuntaa kuin hoitotarvikkeitakin saadaan tuotua maahan vahvistamaan siellä jo työskenteleviä tiimejä, Seguin sanoo.

Kuten muualla maailmassa, Jemenissäkin korona on yhtä tappava.

– Potilaidemme korkea kuolleisuus vastaa Euroopassa toimivien tehohoitoyksiköiden lukemia, mutta menehtyneet ihmiset ovat huomattavasti nuorempia kuin Ranskassa tai Italiassa, pääosin 40-60-vuotiaita miehiä, kertoo Seguin.

Adenin terveydenhoitojärjestelmä oli romahtanut viisi vuotta kestäneen sodan seurauksena jo ennen COVID-19-taudin saapumista, eikä viranomaisilla ole resursseja vastata epidemiaan asianmukaisesti. Henkilöstön palkkoihin ei ole varaa ja henkilökohtaisia suojavarusteita ja testejä on tarjolla hyvin vähän, joten tapausten tarkkaa määrää ei tiedetä.

– Potilailla, joiden näemme menehtyvän, on kuitenkin selvästi COVID-19-taudin oireita. Sairaudet, kuten malaria, denguekuume ja chikungunya ovat kaupungissa tavallisia, mutta ne eivät ole koskaan aiheuttaneet niin useita kuolemia niin lyhyessä ajassa, Seguin sanoo.

– Sairaaloiden on täytynyt sulkea ovensa muualla kaupungissa tai kieltäytyä tietyn tyyppisistä potilaista, koska henkilökunnalla ei ole henkilökohtaisia suojavarusteita heidän turvallisuutensa takaamiseksi. Tämä tekee meidät erittäin huolestuneiksi taudin puhkeamisen vaikutuksista muun tyyppisiin sairauksiin, hän jatkaa.

– Teemme kaikkemme, mutta emme pysty toimimaan tätä virusta vastaan yksin. Olisi kohtuutonta muulta maailmalta jättää Aden ja koko Jemen kohtaamaan tämä kriisi yksin, vetoaa Seguin.

Lääkärit Ilman Rajoja aloitti työskentelyn Jemenissä ensimmäistä kertaa vuonna 1989 ja on ollut maassa jatkuvasti läsnä vuodesta 2007 alkaen.