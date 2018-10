Jemenin sotaan haetaan ratkaisua Ruotsissa

Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis kehottaa Jemenin sisällissodan osapuolia neuvottelemaan pikaisesta tulitauosta.

– Pidemmän tähtäimen ratkaisuna kaikki osapuolet on saatava neuvottelupöydän ääreen, jotta alueelle voidaan luoda pitävä tulitauko. Tämä voisi tapahtua noin kuukauden päästä. Tulitauko perustuisi joukkojen vetämiseen rajalta ja ilmaiskujen lopettamiseen, Mattis sanoi Yhdysvaltain rauhaninstituutissa Washington D.C.:ssä.

– YK:n erityislähettiläs Martin Griffiths voisi tämän jälkeen kutsua osapuolet Ruotsiin, jotta sota saadaan vihdoin loppumaan.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström ilmoitti keskiviikkona Ruotsin olevan valmis isännöimään diplomaattista prosessia. Hän kertoi saaneensa asiaa koskevan pyynnön Griffithsiltä, jonka oma neuvotteluhanke epäonnistui syyskuussa.

Mattisin mukaan rauhanprosessi olisi todennäköisesti jo edennyt, jos kapinalliset eivät olisi jättäytyneet pois neuvotteluista.

Saudi-Arabia on taistellut vuodesta 2015 asti Jemenin huthikapinallisia vastaan, jotka saavat puolestaan tukea Iranilta. Yhdysvallat on tukenut Saudi-Arabiaa tiedustelutietojen, koulutuksen ja esimerkiksi lentokoneiden ilmatankkausten avulla.

Konflikti nousi kesällä julkiseen keskusteluun Yhdysvalloissa, kun noin 40 koululaista kuoli Saudi-Arabian tekemässä ilmaiskussa. Kyseinen pommi oli amerikkalaisvalmisteinen.

– Koulutamme hutheja vastaan taistelevia joukkoja, jotta siviiliuhreilta vältyttäisiin. Mutta pommituksen tarkkuuden parantaminen on silti osa sotatoimia, ja tämä konflikti saadaan ratkaistua lopullisesti vain rauhanneuvotteluiden kautta, Jim Mattis sanoi.

Photos: #SecDef Mattis at our headquarters this evening. He discussed the National Defense Strategy, conflicts in the Middle East, great power competition, and more. Watch: https://t.co/3F7m6zbmpw #MattisUSIP @DeptofDefense pic.twitter.com/oV7MBmF3W4

— U.S. Institute of Peace (@USIP) October 31, 2018