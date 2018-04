Jemenin kapinalliset iskivät Saudi-Arabiaan lennokeilla

Jemenin huthikapinalliset kertovat pommittaneensa Saudi-Arabiaa lennokeilla. Kohteena oli maan eteläosassa sijaitseva Aramcon öljyntuotantolaitos ja Abhan lentokenttä.

Iskut tehtiin miehittämättömillä Qasif-1-ilma-aluksilla. Lennokkien kantomatka on noin 150 kilometriä. Ne pystyvät kuljettamaan mukanaan 30 kiloa räjähteitä.

Paikallisten mediatietojen mukaan Saudi-Arabia on ohjannut Abhaan suuntautuvaa lentoliikennettä muille lentokentille.

Saudi-Arabian ja Jemenin välinen konflikti alkoi maaliskuussa 2015, jolloin saudien johtama koalitio saapui presidentti Abdrabuh Mansur Hadin heikon hallituksen tueksi.

Huthikapinalliset ovat taistelleet keskushallintoa vastaan jo vuodesta 2004. Kapinalliset valtasivat Jemenin pääkaupungin Sanaan vuonna 2014.

Saudi-Arabia on syyttänyt Irania kapinallisten rahoittamisesta ja aseistamisesta.

YK:n mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana konfliktissa on kuollut yli 9000 ihmistä.

Huthit ovat pommittaneet kevään aikana myös Saudi-Arabian pääkaupunkia Riadia ballistisilla ohjuksilla.

Useimmat iskut on torjuttu ohjuspuolustusjärjestelmillä, mutta taivaalta putoavat kappaleet ovat silti aiheuttaneet tuhoa ympäri kaupunkia.

BREAKING: Houthi forces reportedly used the Qasif 1 drone to target Abha airport in #Saudi's 'Asir province in addition to the Aramco oil company facility in Jizan province. pic.twitter.com/KSbnCntU4d

— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 11, 2018