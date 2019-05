”Jehovan todistajia kidutetaan Venäjällä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisoikeuksien puolustajan mukaan Jehovan todistajia kidutetaan.

Itsekin hiljattain lyhyen vankeustuomion Moskovassa istunut 77-vuotias Lev Ponomarjov vaatii Jehovien kohtelua tutkineen komitean johtajan Aleksandr Bastrykinin erottamista tehtävästään. Komitea tutki Siperian Surgutin vankilassa tuomiotaan kärsineiden ja kansainvälistä huomiota saaneiden seitsemän Jehoviin kuuluvan miehen tapauksia. Heidät vangittiin helmikuussa sillä perusteella, että Jehovat ovat kielletty ”äärijärjestö”.

Ponomarjovin mukaan tutkinnanjohtaja Bastrikin joko tietoisesti rohkaisee alaisiaan väkivallan käyttöön tai sitten hän ei pysty kontrolloimaan johtamansa aluehallinnon toimia.

Ponomarjov ja kansalaisoikeusjuristi Svetlana Gannushkina vaativat rikosoikeudellisen tutkinnan aloittamista tutkintakomission jäsenten toimista. Vaatimustensa tueksi kaksikko julkaisi teettämänsä itsenäisen lääketieteellisen analyysin ja sitä tukevia kidutuksen jälkiä todistavia valokuvia.

Tapauksia myös tutkinut lakimies Jegiazar Tshernikov puolestaan ilmoitti kiduttajien sukunimien olevan Jermolajev, Tkach, Adiatullin, Gaysin, Bogoderov ja Asmolov.

Tshernikov sanoi, ettei hänellä ole todisteita siitä, että määräys kidutukseen olisi tullut Moskovasta. Vaikka Jehovat kieltävä lainsäädäntö Venäjällä on valtakunnallinen, uskoi Tshernikov kidutuksesta päätetyn aluetasolla lainsäädännön rohkaisemana.

Kaikkiaan Surgutissa on pidätetty 40 Jehovan todistajaa, joita koko maassa arvioidaan olevan noin 170 000. Viimeisen kahden vuoden aikana Venäjältä on muuttanut pois noin 5 000 Jehoviin kuuluvaa ja moni heistä on hakenut turvapaikkaa myös Suomesta.

Presidentti Vladimir Putin on yllättäen viime aikoina antanut lausuntoja, joiden mukaan Venäjän eri hallintojen tulisi suhtautua liberaalimmin eri vähemmistöuskontoihin. Putinin autoritaarinen asema maassa on kuitenkin heikkenemässä, sillä hänen määräyksiään ei enää kaikkialla noudateta. Esimerkiksi monet yliopistot ovat jättäneet huomiotta Putinin pyrkimykset yhtenäistää ja ”isänmaallistaa” niiden opetusta.

Lev Ponomarjovin johtama Ihmisoikeuksien puolesta -järjestö on uudelleen joutunut Venäjällä ns. ulkomaisten agenttien listalle. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestö joutuu entistä tiiviimmän viranomaistarkkailuun. Järjestö julistetiin ulkomaiseksi agentiksi myös vuonna 2014, mutta tuolloin päätös peruttiin.

Ponomarjov joutui itse äskettäin 16 päiväksi vankilaan kehotettuaan blogissaan ihmisiä osallistumaan Putinin hallinnon vastaiseen protestiin. Hän kuvaili lyhyttä tuomiotaan pienessä yhteissellissä positiiviseksi kokemukseksi. Lausuntoaan hän perusteli sillä, että oli vankeusaikanaan saanut käydä keskusteluja mielenkiintoisten ihmisten kanssa.

Monet pitävät alunperin hiukkasfyysikoksi kouluttautunutta Ponomarjovia yhdessä edesmenneen Andrei Saharovin kanssa jonkinlaisina 1980-luvulla näkyväksi tulleen Venäjän ihmisoikeusliikkeen isinä.