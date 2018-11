Jean-Claude Juncker: Eurooppa tarvitsee sisua

– En voisi kuvitella Helsinkiä sopivampaa paikkaa pohtia EU:n tulevaisuutta ja aloittaa EPP-ryhmän eurovaalikampanja, EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi Helsingissä.

EPP:n suurkongressissa puhuneen Junckerin mukaan Suomi on maa, joka ”katsoo aina tulevaisuuteen, mutta kunnioittaa samalla menneisyyttään”.

– Niille, jotka eivät hallitse kieltä, sisu tarkoittaa erityistä kestävyyttä, päättäväisyyttä ja urheutta kovienkin haasteiden edessä. Tätä mekin tarvitsemme puolustaessamme EU:n perusarvoja: vapautta, oikeudenmukaisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta.

Jean-Claude Juncker huomautti, että EU on palannut viime aikoina vahvalle kasvu-uralle. Euroalueella on luotu viime vuosina jo 12 miljoonaa uutta työpaikkaa.

– Komissio on keskittänyt työnsä Euroopan kannalta merkittäviin hankkeisiin, ja olemme saavuttaneet tuloksia. Investointiohjelman kautta EU-alueen yrityksiin on sijoitettu 215 miljardia euroa. Talouskasvu on kestänyt nyt jo 25 kuukautta.

Juncker kehotti EU-johtajia kertomaan rohkeammin saavutuksistaan.

– Jos komission puheenjohtaja olisi ollut sosialisti, näillä talousluvuilla Brysselin kadut olisivat täynnä heidän poliitikkojaan mainostamassa työnsä tuloksia.

“As Europe looks to the future we must have the courage of our convictions. As the Finnish say, “sisu” meaning resilience and determination. We have to defend the values at the heart of our Union and of our party. ” @JunckerEU at #EPPHelsinki. #Up2EU pic.twitter.com/lZMqATtO7t

— EPP (@EPP) November 8, 2018