Jättitutkimus: Lasten pitkän koronan riskiä yliarvioitu

Useista lasten ja nuorten pitkää koronatautia selvittäneistä tutkimuksista tehdyn yhteisarvion perusteella niin kutsutun long covidin eli pitkittyneen koronaoireilun riskiä lapsilla on todennäkäisesti yliarvioitu raskaasti.

14 tutkimusta käsittäneessä arviossa tutkimuksista löydettiin runsaasti puutteita ja niitä tulisikin arvioida varoen.

– Todellinen [pitkän koronan] riski on todennäköisesti lähempänä yhtä sadasta kuin usein toisteltua yhtä seitsemästä, tutkimusta tekemässä olleen Melbournen Royal Children’s Hospital -lastensairaalan lasten infektiotautien professori Nigel Curtis summaa.

Arvioidut tutkimukset käsittivät yhteensä liki 20 000 lasta ja nuorta. Useimmat pitkittyneet koronaoireet olivat 4-12 akuutin taudin jälkeen havaitut päänsärky, väsymys, uniongelmat, keskittymisvaikuedet ja vatsakivut. Professori Curtisin mukaan oireet kestivät harvoin yli 12 viikkoa.

– Pitkäaikaisia SARS-CoV-2-infektioon liitettyjä oireita on vaikea erottaa pandemiaan liittyvistä oireista. Kahdessa viidestä kontrolliryhmän sisältäneistä tutkimuksista pitkittyneet oireet olivat yhtä yleisiä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden kohdalla ei ollut todisteita koronainfektiosta, hän jatkaa.

Tutkimuksissa havaittiin runsaasti muitakin puutteita. Curtisin mukaan pitkästä koronasta ei ole selkeää määritelmää ja tutkimuksissa käytettiin vaihtelevaa kriteeristöä. Joissain tutkimuksissa koronadiagnoosiksi riitti oma ilmoitus taudista ilman laboratoriotulosta ja useimmissa luotettiin potilaan omiin tai vanhempien tekemiin oirearvioihin kliinisten arvioiden sijasta.

Nigel Curtisin mukaan löydökset ovat linjassa Britannian tilastokeskus ONS:n keräämän datan kanssa. ONS arvioi 0-12-vuotiaiden pitkän koronan riskin olevan 0-1,7 prosentin luokkaa.

Nigel Curtisin jakamiin tietoihin on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

