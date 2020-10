Jättirakeet tuhoavat videolla auton – meteorologi ihmeissään

Libyan pääkaupungissa Tripolissa koettiin tällä viikolla erikoinen tilanne, sillä taivaalta satoi tiistaina rakeita, jotka olivat halkaisijaltaan peräti 20-senttisiä.

Yhdysvaltalaisen meteorologin Steve Bowenin mukaan rakeet saattoivat olla lähellä vahvistettua maailmanennätystä rakeiden koosta. Twitterissä hän kuvailee Libyassa riehunutta myrskyä ”maailmanlopun myrskyksi”. Ennätyslukemaa ei ole toistaiseksi vahvistettu. Toistaiseksi suurimmat vahvistetut rakeet olivat Etelä-Dakotassa heinäkuussa 2010. Tuolloin sataneet rakeet olivat halkaisijaltaan 20,3-senttisiä.

Poikkeuksellisen suuret rakeet aiheuttivat merkittäviä omaisuusvahinkoja Libyassa. Sosiaalisessa mediassa jaetussa kuva- ja videomateriaaliassa on nähtävissä, kuinka rakeet tuhoavat muun muassa autojen tuulilaseja ja rakennusten kattoja.

ICYMI: Some absolutely bonkers-sized hail struck #Libya on October 27. Unofficially up to (or larger than) EIGHT INCHES in diameter, which would challenge a world record. Extensive reports of property damage in the capital city of Tripoli.https://t.co/PG510KXEAB

— Steve Bowen (@SteveBowenWx) October 30, 2020