Jättipehmolelu auton katolla, nopeutta 71 km/h, poliisi suuttui

Ylikomisario ja poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on twiitannut ilmeisesti poliisin liikennekameran ikuistaman erikoisen valokuvan.

Kuvassa jättikokoinen Tikru matkustaa kadulla ajavan auton katolla. Kuvan tiedoista näkyy nopeus 71 km/h. Kuvan taustalla oleva talo antaa ymmärtää, että tapahtumapaikkana saattaa olla kaupunkialue.

– Tikru on valitettavasti päässyt kuvaan. Nuorena pitää hassutella ja nauttia, mutta liikenne on siihen väärä paikka. Ylinopeus ei ole leikinasia, Pasterstein kirjoittaa.

