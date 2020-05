Faisa Kahiye: Jatkuva etätyö ei ole kenenkään etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoli vuotta ilman lähikollegoiden tukea ja seuraa.

Hallitus päätti jatkaa etätyösuositusta kesän yli. Tällöin asiantuntijatyötä tekevät ovat kotona puoli vuotta ilman lähikollegoidensa tukea tai seuraa. Monen ison organisaation kesätyöntekijät aloittavat työt tänä kesänä etänä, mitä oltaisiin vielä viime syksynä pidetty ennenkuulumattomana. Tämän lisäksi koronapandemia on pakottanut kaikista konservatiivisimmat organisaatiot digitalisoitumaan ja muuttamaan toimintatapojaan, eikä ole enää paluuta vanhaan aikaan.

Monelle etätyöt tuntuivat aluksi isolta muutokselta, johon piti tottua ja johon piti löytää uudet rutiinit. Uudet rutiinit ovat nyt parin kuukauden jälkeen omaksuttu, eikä kovin moni välttämättä kaipaa takaisin konttorille ennen kesälomia. Työmatkojen poistuminen on vapauttanut vuorokaudesta aikaa uusille mahdollisuuksille ja harrastuksille. Vapaa-ajalla ja kiireettömyydellä on myös ollut tapana lisätä yksilön luovuutta ja keksintöjä.

Vaikka vapaus on kasvattanut työntekijöiden vastuuta, monet organisaatioiden strategiset tavoitteet, suunnitelmat ja innovaatiot voivat kärsiä koronapandemian aiheuttaman etätyön vuoksi. Organisaatioiden työntekijöiden vuorovaikutuksesta syntynyt luovuus katoaa, kun neuvotteluhuoneissa spontaanisti heränneet ideat eivät välity Teamsin tai Skypen kautta.

Tiimien palavereissa hoidetaan rutiininomaiset ja operatiiviset työasiat, eikä palaverin puheenjohtaja pysty huomaamaan, jos jollain on jotain pientä lisättävää, mikä neuvotteluhuoneessa välittyisi eleiden kautta. Voittajina ovat jälleen kerran itsevarmimmat ekstrovertit, jotka uskaltavat tuoda näkemyksensä esille. Uusi kesätyöntekijä jää tässä taistelussa ilman puheenvuoroa. Kaikkia työntekijöitä koskeva muutos on kuitenkin ollut se, että vastuu oman työn suunnittelusta ja toteutuksesta korostuu.

Esihenkilöiden on täytynyt keksiä uusia keinoja tukea ja seurata alaistensa työtä. Ne organisaatiot ja tiimit, joissa luottamus työntekijöihin on ollut jo ennestään korkealla, voittavat etätyöstä aiheutuvat haasteet. Näissä yrityksissä etätyöt kuuluivat jo yrityskulttuuriin, ja työntekijät olivat itseohjautuvia ja siksi koronan myötä lisääntynyt etätyö ei ole merkittävästi vaikuttanut työn tuottavuuteen.

On myös syytä ottaa huomioon uusien työntekijöiden perehdytys ja auttaminen. Vaikka suurin osa uusista työntekijöistä osaavat pyytää apua, vaatimaton ja ujo ihminen ei uskalla vaivata johtajaansa kymmenillä viesteillä pitkin päivää. Valitettavaa on myös se, että uudet jäsenet työyhteisössä eivät pääse kunnolla osaksi tiimiä, sillä he ovat videopuhelustakin huolimatta muille tuntemattomia. Uuden työpaikan kulttuuri ja ilmapiiri eivät välity etäyhteyksien kautta.

Etätyöputkesta tulee liian pitkä, ja töihin palaaminen ensi syksynä voi tuntua monesta puolen vuoden etäisyyden jälkeen isolta haasteelta. Useammalle yksin asuvalle työpaikan sosiaaliset kanssakäymiset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Yksinäisyys ja ergonomisten tilojen ja välineiden puute aiheuttavat muunlaisia kipuja ja sairauksia kuin koronaa.

Täytyy kuitenkin muistuttaa, että jossain vaiheessa noin puolet suomalaisista sairastuu. Se on vain ajan kysymys, milloin se omalle kohdalle sattuu. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon kapasiteetti näyttää kestävän tehohoitopotilaiden määrän lievää kasvua. Näin ollen toimistoihin olisi hyvä palata hallitusti jo ennen kesää.

Faisa Kahiye Valtiotieteilijä, Tukholman yliopisto.