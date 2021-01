”Jätetään nämä spektaakkelit muille” – näin Sanna Marin todella sanoi 8.3.2020

Pääministeri totesi koronapandemian alkuvaiheessa, että lentokentillä tehtävät tarkastukset ovat tehottomia.

Ylen Pääministerin haastattelutunnilla haastateltiin Sanna Marinia (sd.) 8. maaliskuuta 2020. Korona teki tuloaan Suomeen; meillä oli 23 todettua tartuntaa.

Sanna Marinin lausunto haastattelutunnilla nousi jälleen esiin Sitran Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa -raportissa. Siinä todetaan seuraavasti:

Kaikkiaankin ministerien reaktiot etenkin 26. ja 27.2. olivat hillittyjä ja rauhoittelevia siihen nähden, että he olivat 26.2. neuvottelussaan saaneet varsin huolestuttavia tietoja ja arvioita viruksen etenemisestä. Tuohon samaan neuvotteluun hallitus sai myös tuoreen tiedon siitä, että Suomessa oli varmistunut ensimmäinen suomalaisen henkilön saama koronatartunta. … Pääministeri ei ollut tässä vaiheessa ainoa tilannekuvaa siloitellut avainhenkilö. Perhe- ja peruspalveluministeri (Krista Kiuru) totesi 27.2. ennen iltapäivän eduskuntakeskustelua pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että ”akuutimpi kysymys Suomessa on, miten hoidamme kausi-influenssaan sairastuneita kuin tämä koronavirus”. Pääministeri jatkoi New Yorkista palattuaan rauhoittelevaa linjaa 8.3. sanomalla Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla, ettei Suomessa valmistauduta näyttäviin toimiin. Italiassa oltiin samaan aikaan asettamassa miljoonia ihmisiä karanteeniin. Useissa maissa mitattiin matkustajien lämpöjä lento- ja juna-asemilla. ”Jätetään ne spektaakkelit muille”, Marin sanoi. Lähes samaan aikaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuitenkin päivitti Presidentin kynästä -blogiinsa kirjoituksen otsikolla ”Koronavirus syytä ottaa vakavasti”. Muutama päivä myöhemmin tunnelmat olivat ratkaisevasti uudenlaiset myös hallituksessa.

Sanna Marinin koko lausunto spektaakkeleista oli kuitenkin hieman laajempi. Koronasta oli Pääministerin haastattelutunnilla jo kertaalleen puhuttu, kun keskustelu eteni uudelleen seuraavasti:

Mutta näitä tartuntoja tulee nyt kuin sieniä sateella ympäri Suomea. Niitä on jo todella monessa eri paikassa Suomea löydetty. Teitä on, hallitus ja viranomaisia arvosteltu siitä, että te olette esimerkiksi olleet vakuuttuneita siitä, että Suomessa ei ole koronavirusepidemiaa. Lähdettiinkö tässä liian maltillisesti katsomaan, miten tilanne – se on tietenkin hyvä asia, ei kukaan halua paniikkia lietsoa – mutta olitteko te liian hissuttelulinjalla?

– Emme olleet. Tilannetta on seurattu tammikuun alusta asti erittäin systemaattisesti niin valtioneuvoston kanslian tilannekeskuksessa, kuin meillä on ollut kansliapäälliköiden ja varautumisesta vastaavien päälliköiden kokouksia säännönmukaisesti asian osalta. Hallitus on myös tätä yhdessä käsitellyt, eduskuntaryhmiä on informoitu, ja tästä on jopa pääministerin ilmoitus annettu eduskunnalle, ja medialle on kerrottu asiasta useaan otteeseen. Eli en näkisi suinkaan niin, että tässä oltaisiin hissuteltu tai oltu hiljaa. Kun on ollut kerrottavaa, asia on kerrottu ja kerrottu miten Suomi tähän tilanteeseen varautuu, Sanna Marin sanoi 8.3.2020.

– Ja olen myös sen todennut, että ylireagointi tilanteessa – tai sellaisten toimien käyttöönotto joilla ei todellisuudessa ole juurikaan vaikutusta, kuten esimerkiksi vaikka se että kaikilta matkustajilta lentokentiltä mitattaisiin kuumetta tai tehtäisiin tällaisia ehkä medialle näyttäviä operaatioita, niin näistä ei kuitenkaan sitten lopulta ole kauhean paljon hyötyä. Tiedän että monissa muissa (maissa) tehdään näyttäviä operaatioita. Suomen viranomaiset toimivat niin että toiminta on tehokasta, resurssit kohdistuvat asianmukaisesti ja järkevästi, ja jätetään sitten nämä spektaakkelit, spektaakkelit muille. Suomi toimii tässäkin tilanteessa järkevästi, Marin jatkoi.

Suomen pääministeri siis lähettää Viroon viestin, että hillittekää ittenne?

– En minä lähetä muille maille… Jokainen arvioi omalta osaltansa. Mutta meidän viranomaiset ovat arvioineet, että esimerkiksi lentokentillä tehtävät tarkastukset tai kuumemittaukset ovat tehottomia. Jopa 75 prosenttia tautitapauksista kävelisi tällaisten tarkastusten ohi sen takia, että taudilla on tietenkin itämisaika. Ja kun Suomessa näitä tapauksia on ollut, niin aika lailla meillä on ollut kytkö siinä Pohjois-Italiaan, ja kyse on ollut matkustajista jotka ovat tuolla alueella olleet. …