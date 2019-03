Jätepuristin pelasti sähköautot TM:n testissä syrjäseudulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entä kun autosta loppuu virta jossain kaukana kaupungista?

Sähköautojen talvivertailua valmistellut Tekniikan Maailma on julkaissut sivuillaan reportaasin TM-niksi: Jätepuristin on sähköautoilijan paras kaveri – ”Yllättävää mutta loogista”. Se antaa esimakua tilanteista, joihin saattaa joutua, kun sähköautosta loppuu virta syrjäseudulla.

Sähköautojen latauspisteitä on lähinnä suurten kaupunkien lähellä ja vilkkaasti liikennöityjen teiden lähellä. Mitä tehdä, jos hätä iskee ja akkuun pitää saada virtaa kaukana pikalatausasemista?

Sähköauton lataaminen voi kestää 46 tuntia, joten edes yhden yön pysähdys tuttavan mökillä ei auta.

– Tilanteeseen on kuitenkin olemassa nokkela hätäratkaisu: jätepuristin, jollaisia Suomesta löytyy tuhansia, TM kertoo niksipirkkansa.

Tekniikan Maailma etsi Sodankylässä kolmivaiheista voimavirtapistoketta, josta lataus sujuu paljon tavallista pistoketta nopeammin.

– Mutta mistä kolmivaihepistokkeen sitten löytää? Helpoimmin sieltä, missä kaupan tai huoltoaseman takapihalla näkee suuren metallilaatikon eli jätepuristimen. Ne toimivat yleensä voimavirralla, ja samasta pistokkeesta sähköautonkin saa oikealla laitteistolla ladattua varsin rivakasti. Tämä on tavallaan yllättävää, mutta toisaalta varsin loogista.

TM oli ensin löytänyt sähkötarpeeseensa Sodankylästä yhden latauspisteen. Testiautoja oli kuitenkin kuusi.

– Tavoitteemme siis oli löytää Sodankylästä viisi kappaletta ainakin 16 ampeerin voimavirtapistokkeita, joita saisimme lainata. Vaikka asiaa oli selvitelty puhelimitse ja karttakuvien avulla jo ennen reissua, jäi latauspaikkojen lopullinen etsintä ja varmistelu ensimmäisen testipäivän jalkatyöksi.

Oviin koputtelu ja soittelu ei auttanut. Lopulta paikallisen marketin seinässä havaittiin jätepuristimen käyttämä 16 ampeerin voimavirtapistoke, jonka käyttöön korvauksella saatiin lupa.

– Samalla heräsi ajatus, ettei tämä suinkaan ollut Sodankylän ainoa marketti, joten jätepuristimia täytyi olla useampiakin. Seuraava auto vietiin K-Marketin jätepuristimen luo ja sitä seuraava Neste-huoltamon takapihan jätepuristimelle.

– Mitä SIIS opimme tästä? Ainakin nämä kaksi asiaa: ensinnäkin matkavaraajan hankkiminen on Suomessa sähköautoillessa lähes välttämätöntä – ja toiseksi, siellä missä on jätepuristin, on myös 16 ampeerin kolmivaihevirtaa. Ja kun asiansa esittää ystävällisesti sekä lupaa korvata aiheutuvat kulut (ja mielellään vähän päälle), pistoketta saa mitä todennäköisimmin myös lainata, TM kirjoittaa.