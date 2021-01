Jäsenpako kalvaa Yhdysvaltojen republikaaneja

Yhä useampi äänestäjä on alkuvuonna jättänyt Donald Trumpin puolueen.

Yhdysvaltain republikaanipuolue on menettänyt runsaat 30000 jäsentä sen jälkeen, kun ex-presidentti Donald Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa. Asiasta kertoo poliitikan uutisiin keskittynyt The Hill. Trump edustaa republikaaneja. The Hill luetaan neutraaliksi julkaisuksi, jonka lukijakunta koostuu pääasiassa maltillisista oikeistolaisista.

Lehti luonnehtii jäsenkatoa ”massiiviseksi aalloksi”.

– Kyseessä on käytännöllisesti katsoen joukkopako (exodus). Tämä saattaa kertoa puolueen ongelmista, kun se yrittää etsiä uutta tietä hävittyään presidentinvaalit ja menetettyään enemmistön senaatissa.

Yhdysvaltojen useimmissa osavaltioissa äänestäjät rekisteröityvät joko republikaanien tai demokraattien kannattajiksi, tai ilmoittavat olevansa riippumattomia äänestäjiä. Vain osa osavaltioista pitää kirjaa, kuinka paljon eri ryhmillä on takanaan rekisteröityneitä äänestäjiä eli jäseniä.

On tavallista, että jotkut äänestäjät vaihtavat kannattamaansa puoluetta. The Hill kuitenkin toteaa, että kuluvan vuoden aikana selvästi useampi republikaani vaihtoi puoluetta kuin demokraatti. Lisäksi lukuja tiedetään vain muutamista osavaltioista, joten kyseessä saattaa olla vain jäävuoren huippu.

Republikaanien kannalta huolestuttavaa on, että puolueenvaihtajia löytyy etenkin tärkeistä vaa’ankieliosavaltioista. Niillä tarkoitetaan osavaltioita, joissa kahden pääpuolueiden kannatus jakaantuu melkein tasan.

Esimerkiksi Pennsylvanian osavaltiossa 10 000 äänestäjää on alkuvuoden aikana siirtynyt pois republikaanien kannattajista. Heistä kolmasosa, 3 476 henkeä, on rekisteröitynyt demokraateiksi. Luku ei ole suuri siihen nähden, että republikaaneilla on osavaltiossa 3,5 miljoonaa rekisteröityä äänestäjää. Suunta on kuitenkin kääntynyt, koska vielä ennen syksyn vaaleja republikaanien määrä osavaltiossa kasvoi.

Pennsylvanian demokraateista puolestaan noin 2 000 on siirtynyt republikaanien kannattajaksi ja 1 000 riippumattomaksi. Pohjois-Carolinassa republikaanit ovat menettäneet 6 000 rekisteröityä äänestäjää, Arizonassa 5 000 ja Marylandissa 2 300.