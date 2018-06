Jäsenmaiden jakolinjat hiertävät EU-huippukokousta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahanmuutto ja euroalueen kehittäminen ovat huippukokouksen kärkiaiheet.

EU-maiden valtionjohto kokoontuu tänään torstaina Brysseliin kaksipäiväiseen EU-huippukokoukseen. Kokouksen asialista on painavampi kuin vuosikausiin. Poliittisesti vaikein aihe on maahanmuutto. Tilanne on viime aikaisten Välimeren tapahtumien takia jälleen kriisiytynyt ja nostanut pintaan jäsenmaiden syvät erimielisyydet. Brysselissä ollaan huolissaan EU-maiden kasvavasta halusta sopia eurooppalaisista asioista yhteisen EU-pöydän sijaan hallitustenvälisesti.

– On mielenkiintoista nähdä, onnistuvatko EU-maat huippukokouksessa lieventämään jännitteitä. Jäsenmaiden olisi päästävä jakolinjojen ylitse, ennen kuin ne haittaavat tosissaan EU:n toimintakykyä, toteaa EU-komissiossa yli 10 vuotta vaikuttanut Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti.

EMU etenee pienin askelein

Kokouksen toinen kärkiaihe eli euroalueen kehittäminen on tästä hyvä esimerkki. Aiemmin kesäkuussa Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron allekirjoittivat ”Mesebergin deklaraation”, jossa kaksikko sitoutuu vauhdittamaan euroalueen reformia. Voittona Ranskalle, Saksa suostuu vihdoin perustamaan euroalueen budjetin. Sen suuruudesta tai rahoituksesta linjapaperissa ei tosin vielä puhuta. Välittömästi deklaraation julkistuksen jälkeen 12 jäsenmaata julkisti oman kirjeensä, jossa tyrmätään kaksikon suunnitelmat ja kyseenalaistetaan euroalueen budjetin tarve.

Kokouslähteet eivät usko, että euroalueen budjetin suhteen edetään tässä huippukokouksessa. Sen sijaan EU-maiden johtajien on määrä sopia kriisinratkaisurahaston perustamisesta osaksi Euroopan vakausmekanismia ja saattaa valmiiksi pankkiunioni. Pankkiunionin suhteen vaikein kysymys koskee eurooppalaista talletussuojamekanismia, jolla varmistetaan kaikissa tilanteissa uskottava ja toimiva eurooppalainen talletussuoja.

Suomi on suhtautunut asiaan kriittisesti. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) viestitti kokouksen alla Suomen lähtevän kokoukseen muuttumattomin kannoin. Valtioiden ja pankkien kohtalonyhteys pitää katkaista, markkinakuria lisättävä sekä osana Euroopan vakausmekanismin kehittämistä on luotava velkajärjestelymenettelyt. Taneli Lahti peräänkuuluttaa suomalaisia päättäjiä katsomaan kokonaisuutta.

– Nyt olisi tärkeää pitää mielessä, että se, mikä on hyväksi eurolle, on lopulta hyväksi myös Suomen taloudelle.

EU-lähteet arvioivat, että jäsenmaiden erimielisyyden takia euroalueen uudistamisessa edetään lähiaikoina hitaasti. Isojen reformien aika on myöhemmin. Lahti huomauttaa, että kiire EMU:n kehittämisen suhteen on luonteeltaan poliittista.

– Arkkitehtuuria vahvistettiin reippaasti muutama vuosi sitten ja kaikkia uudistuksia ei ole vieläkään sulateltu. Populismin nousu on osin vastaus lisääntyneeseen integraatioon, jota silloin vietiin eteenpäin.

Saksan Merkel paineen alla

Sen sijaan maahanmuutossa on pakko saada aikaan isoja päätöksiä, joilla EU:n ulkorajoja puolustetaan nykyistä tehokkaammin.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ei voi palata kotiin ilman ratkaisupakettia tai hänen uransa jatko on uhattuna. Jäsenmaiden on määrä sopia niin sanottujen maihinnousualustojen tai keskusten perustamisesta yhteistyössä UNHCR:n ja IOM:n kanssa. Mallissa turvapaikanhakijoita Välimerellä kuljettavat alukset otettaisiin kiinni ja palautettaisiin takaisin Euroopan ulkopuolella sijaitsevaan keskukseen turvapaikanhakijoiden statuksen arvioimista varten.

Keskusten sijaintipaikka on EU-virkamiehen mukaan vielä kysymysmerkki. Päätöksellä halutaan lopettaa turvapaikanhakijoiden salakuljetus Välimeren ylitse ja myös hillitä taloudellisista syistä johtuvaa muuttoliikettä. Suomi kannattaa ajatusta, kunhan ihmisoikeudet turvataan.

Lisää rahaa ja rajajoukkoja

Lisäksi huippukokouksessa on määrä päättää laittoman maahanmuuton ehkäisyyn korvamerkityn rahoituksen lisäämisestä seuraavalla EU-budjettikaudella ja lisätä yhteistyötä Libyan kaltaisten maiden kanssa.

EU-maat keskustelevat myös EU:n ulkorajavalvonnan tehostamisesta. EU-komissio esittää, että EU:n raja- ja rannikkovartiosto kasvatetaan 10 000 hengen vahvuiseksi seuraavan puolentoista vuoden kuluessa. Joukot voisivat tarvittaessa tulla myös Suomen avuksi esimerkiksi Venäjän rajalla. Sen sijaan yleinen EU:n turvapaikkapolitiikan uudistaminen tuskin kokouksessa etenee.

EU-maiden valtionjohto linjaa huippukokouksessa myös turvallisuudesta ja puolustuksesta, pitkän aikavälin EU-budjetista, kauppasuhteista, talouskasvun edistämisestä sekä digitaalisuudesta. Ja tietenkin Brexitistä. Brexitin suhteen paine on Britannian pääministeri Theresa Mayn harteilla.

– Odotamme yhä, mitä he oikein uudelta suhteelta haluavat, kommentoi EU-virkamies Verkkouutisille.