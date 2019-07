Järvi katosi – asukkaat ihmeissään

View this post on Instagram

«На Марсе классно» — озеро Лазурное в Ленинградской области обмелело. Если хотите сделать селфи на фоне кратеров, отправляйтесь в сторону Мурманского шоссе. Природный катаклизм приключился из-за того, что напротив водоема копают карьер для добычи песка глубиной около 30 метров. Так считают владельцы базы отдыха «Озеро Лазурное». «Откачивают грунтовые воды, соответственно мы мелеем. Но есть и хорошая новость — они в декабре заканчивают и у нас снова все будет хорошо. Наберем метра 4 по уровню» — надеется администратор турбазы Александр Михайдаров. А пока пользователи соцсетей делают селфи на фоне обмелевшего водоема и потрескавшихся кратеров. Фото: @nizamelika, @klimentyevan, @dubanovaleks, @eduardovna_y, @maccaronnyprince #мбх_северо_запад #петербург #лазурноеозеро #озеролазурное #лазурноеозерообмелело #мель