Jarruttaako ideologia koronatestien määrää?

Sari Sarkomaan mukaan hallitus lupasi 10000 testiä jo viikkoja sitten.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa totesi tiistaina eduskunnassa, että hänen puolueensa on esittänyt laajaa testausohjelmaa väestön terveyden suojelemiseksi ja taloutemme pelastamiseksi. Testimäärät kuitenkin laahaavat merkittävästi siitä, mitä peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on Sarkomaan mukaan jo viikkoja sitten lupaillut.

– Testausta on jarruttanut se, ettei hallitus ole halunnut ottaa kumppaniksi yrityksiä, ja nyt viimeistään on hyödynnettävä se kaikki osaaminen, jota maassamme on. Myös Kela-korvausten laajentaminen koronatesteihin ja työterveyshuoltoon on toteutettava. Onko hallitus tietoinen, että tämän Kelan tärkeän esityksen on sosiaali- ja terveysministeri torjunut, Sari Sarkomaa kysyi.

Kansanedustaja sanoi toivovansa, etteivät päätökset perustu niihin vääriin tietoihin testausten määristä, joita ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) maanantaina Ylen A-studiossa esitti.

– Hallituksen on nyt todellakin vältettävä testauksen laajentamisessa ne virheet, mitä on tehty suojavarusteiden hankinnassa. Ministeri Pekosella oli aivan väärät tiedot testien määrästä, Sarkomaa sanoi.

Hänen mukaansa testivaje on edelleen todella vakava.

– Esimerkiksi oireileva terveydenhuollon henkilöstö ei edelleenkään saa testausta silloin, kun he sitä tarvitsevat, ja on todella vakavaa, jos ideologiset syyt tai väärät tiedot jarruttavat sitä työtä, jolla hallitus lisää testausten määrää.

Sarkomaa kysyi, millä keinoin hallitus aikoo tuoda ne 10 000 testiä, jotka se on jo viikkoja sitten luvannut.