Järkyttävä yllätys videolla: Jalkakäytävä nielaisee kaksi jalankulkijaa

Kaakkois-Turkissa on sattunut epätavallinen onnettomuus, jossa kaksi naista on loukkaantunut. Mediatietojen mukaan sairaanhoitajana ja lääkärinä Diyarbakirin sairaalassa työskentelevät naiset olivat juuri päättäneet työvuoronsa.

Jutun alla olevalla videolla näkyy, kun naiset kävelevät jalkakäytävällä ja pysähtyvät juttelemaan. Yhtäkkiä asfaltti heidän altaan repeää, ja naiset putoavat pöllyävään kuoppaan.

Paikalla olleet silminnäkijät kerääntyivät kuopalle ja saivat naiset nostettua ylös. He selviytyivät onnettomuudesta suhteellisen pienin vammoin, vaikka kivimurskaa putosi heidän päälleen.

Viranomaiset tutkivat, mistä outo kadun romahdus johtui.

Two women injured after pavement collapses in Diyarbakır in Turkey's southeast pic.twitter.com/ktbb0KJS2P

— Hürriyet Daily News (@HDNER) October 25, 2018