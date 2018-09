”Järkyttävä määrä” – M&M: Suomalainen on somessa viisi tuntia päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten mobiilikäyttö ja sosiaalisen median käyttö ovat kasvaneet kahden vuoden aikana merkittävästi, kertoo tuore kuluttajatutkimus.

Dentsu Aegis Networkin tutkimuksen mukaan mobiilikäyttö ja sosiaalisen median kanavien käyttö ovat kasvaneet merkittävästi kahden edellisvuoden aikana. Asiasta uutisoi Markkinointi&Mainonta. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2016.

Suomalaisten sosiaaliseen mediaan kuluttama aika on kasvanut kahdessa vuodessa 52 prosenttia. Suomalaiset käyttävät sosiaalisen median eri palveluita ja kanavia nyt keskimäärin neljä tuntia ja 43 minuuttia päivässä.

− Se on ihan järkyttävä määrä! Jos yksi merkittävä asia pitäisi nostaa esille tästä tutkimuksesta, se olisi tämä. Sosiaalinen media ei ole enää mikään erillinen juttu, mitä hoidetaan esimerkiksi aamulla matkalla töihin ja illalla töiden jälkeen. Se on mukana koko ajan ja osa elämää, sanoo Dentsun Director of Social & PR Heli Ruotsalainen M&M:lle.

Sosiaalisen median kanavista suosituin suomalaisten keskuudessa on yhä Facebook kolmella miljoonalla käyttäjällään. Uusi haastaja on Instagram, jonka käyttäjämäärä on noussut kahteen miljoonaan.

Dentsun CCS-kuluttajatutkimus on tehty yhteensä 65 maassa, joista uusina mukaan ovat tulleet muun muassa Kazakstan ja Kroatia.

Suomessa tutkimukseen vastasi 5 391 vastaajaa 15−74-vuotiaiden ikäryhmässä. Tutkimusdata on kerätty internetpaneelissa, mutta se on kalibroitu edustamaan koko väestöä.