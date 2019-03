Järjestöt vaativat 10 vuoden ajan 100-150 miljoonaa tasa-arvorahaa

SuPerin ja Tehyn mukaan palkkatasa-arvo ei etene ilman rahaa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy esittävät vuosille 2019-2029 ohjelmaa, jolla saavutetaan palkkatasa-arvo sekä varmistetaan työvoiman saatavuus ja pysyvyys.

Liitot vaativat palkkatasa-arvo-ohjelmaa uuteen hallitusohjelmaan.

Ammattiliittojen mukaan koulutetun hoitohenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja on korotettava 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen palkkoja joka vuosi kymmenen vuoden ajan. Valtion budjetissa on osoitettava tälle ajalle vuosittain 100-150 miljoonaa euroa tasa-arvorahaa tähän tarkoitukseen.

– Valtion taloudellinen sitoutuminen on välttämätöntä, koska kunnilla tai muilla sote-palveluiden järjestäjillä ei ole tähän tarvittavia rahoja, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Suomessa naisen säännöllisen työajan palkka on keskimäärin vain 83,9 prosenttia miehen palkasta. Vuonna 2018 miesten keskimääräinen kuukausiansio oli lähes 600 euroa korkeampi kuin naisten.

Järjestöt totevat, että palkkaeron umpeen kuromiseen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö. Tasa-arvolain samapalkkaisuuden periaatteen mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat vuosina 2006-2019 sitoutuneet kaventamaan palkkaeroa samapalkkaisuusohjelmilla. 13 vuodessa miesten ja naisten palkkaero on kuitenkin kaventunut vain noin neljä prosenttiyksikköä.

– Tällä muutosvauhdilla palkkatasa-arvo saavutetaan vasta vuonna 2090, mikä ei ole hyväksyttävää, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (sd.).

Järjestöjen mukaan kokemukset muualta osoittavat, että samapalkkaisuuden tavoite on täysin mahdollista saavuttaa. Uusi-Seelanti on päättänyt nostaa naisvaltaisen sote-alan minimipalkkoja 15-49 prosenttia viiden vuoden aikana. Saksassa on tänä vuonna päätetty nostaa julkisen sektorin palkkoja kahdeksan prosenttia. Lisäksi Saksan hoitoalalle on kohdennettu satojen eurojen korotukset alan vetovoiman lisäämiseksi.