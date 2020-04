Järjestöt: Opiskelijavalintojen yhdenvertaisuus turvattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opiskelijajärjestöjen mielestä etävalintakokeet ja erilaiset verkkokurssit olisivat paras vaihtoehto.

Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan korkeakouluhakijoiden yhdenvertaisuudesta valintaperusteiden muuttuessa koronatilanteessa.

Huolensa ovat ilmaisseet Suomen opiskelijakuntien liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot tiedottivat 9.4. opiskelijavalinnoista ja valintakokeiden järjestämisestä korona-aikana.

Ammattikorkeakoulut ilmoittivat, että epidemiatilanteesta johtuen valintakokeet ammattikorkeakouluihin järjestetään etäkokeina. Yliopistojen valintakokeet järjestetään Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin mukaan vaihtoehtoisilla tavoilla alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.

Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla digitaaliset valintatavat, verkkokurssit, todistusvalinnan tai avoimen yliopiston väylän valinta. Poikkeusjärjestelyjen tavoitteena on turvata sekä hakijoiden että henkilökunnan terveys.

Opiskelijajärjestöt peräänkuuluttavat hakijoiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden merkitystä valintatavasta riippumatta:

– Tärkeintä on turvata hakijoiden terveys ja varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua opiskelijavalintaan. Valintakokeisiin valmistautuminen on vienyt monilta hakijoilta runsaasti aikaa ja rahaa, joten mahdollisimman yhdenvertaisten opiskelijavalintojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat tiedotteessa.

Hakijoiden kannalta on tärkeää saada alakohtaiset tiedot mahdollisimman pian, koska tällä hetkellä hakijoiden joukossa kasvaa valtava epätietoisuus.

Opiskelijajärjestöjen mielestä etävalintakokeet ja erilaiset verkkokurssit, jotka hyödyntävät samoja valintakoemateriaaleja, olisivat tässä vaiheessa paras vaihtoehto.

Näin ollen valintakokeisiin valmistautuminen ei menisi hukkaan, ja jokaisella olisi alasta riippumatta tosiasiallinen mahdollisuus hakeutua haluamaansa opiskelupaikkaan.

– Sen sijaan avoimen väylän merkittävä kasvattaminen tai pelkkä todistusvalinta tällä aikataululla ei ole kaikille hakijoille yhdenvertainen vaihtoehto yliopistoon hakeutumisessa, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat huomauttavat.

Tarkemmat tiedot ammattikorkeakoulujen etävalintakokeesta ja yliopistojen valintamenettelyistä tullaan tiedottamaan viimeistään 30.4.2020.